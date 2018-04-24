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BBP Genel Başkanı Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

"Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir. 16 Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz" - (TBMM 23 Nisan özel oturumu) Keşke orada sadece gündeme bağlı kalınabilseydi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir konuşma yapılabilseydi, Türkiye için milletimiz için daha hayırlı olurdu"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir. 16 Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

16 Nisan referandumunda partisinin "Evet" oyu kullandığını anımsatan Destici, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle Türkiye'nin yeni sistemle yönetilmeye başlanacağını ifade etti.

Seçimlerde "Cumhur İttifakı"na yönelik partisinin duruşunun net olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"İttifaklar yasal hale getirildi. Bunların da ittifak yapacak partiler arasında bir mutabakata bağlanması, çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Biz de inşallah bugün ve bundan sonraki yapacağımız süreçler içerisinde bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir. 16 Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz ve inşallah 24 Haziran'da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz. Onun öncesinde de tabii ki bu ittifakla ilgili görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz."

- "Türk siyaseti adına hiç hoş bulmadım"

Dün TBMM Genel Kurulunun tartışmalı geçen 23 Nisan özel oturumuna da değinen Destici, 23 Nisan özel oturumunda yaşananlardan dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

Destici, şunları söyledi:

"Buna fırsat verenleri, bu yolu açanları da Türk siyaseti adına hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Keşke orada sadece gündeme bağlı kalınabilseydi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir konuşma yapılabilseydi, Türkiye için milletimiz için daha hayırlı olurdu diye düşünüyorum. Ama maalesef ana muhalefet partimizin Genel Başkanı kendisine hakim olamadı. Daha sonra da sözcüleri onun izinden gittiler ve maalesef böyle bir tabloyu yaşamak mecburiyetinde kaldık. İnşallah tekrarıyla karşı karşıya kalmayız."

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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