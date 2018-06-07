BBP Genel Başkanı Destici, Abdürrahim Karakoç'u mezarı başında andı

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda aktif rol alan gazeteci-şair Abdürrahim Karakoç, ölümünün 6. yılında Ankara'daki mezarı başında anıldı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki partililer, seçim çalışmalarını Ankara Bağlum'da sürdürdü. Öğle namazını Bağlum Merkez Camii'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Destici, esnafın sorunlarını da dinledi. Destici ve beraberindekiler daha sonra, 6 yıl önce hayatını kaybeden şair Abdürrahim Karakoç'u ölüm yıldönümünde anmak üzere kabrini ziyaret etti. Anma törenine Karakoç ailesi, yakınları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticileri katıldı. Destici, Karakoç'un sadece iyi bir yazar ve şair değil, aynı zamanda Türk-İslam fikir ve davasının yılmaz bir neferi olduğunu söyledi.
Destici şöyle konuştu: "O bir fikir ve dava adamıydı. Aynı zamanda iyi bir yazardı, iyi bir şairdi. Onun yazılarına, şiirlerine de baktığınız zaman hem toplumun bütün dertlerini, Anadolu insanının bütün dertlerini şiirlerinde dile getiriyordu. Aynı zamanda da Türk- İslam davasını, Türk - İslam ülküsünün de yılmaz bir neferiydi. Yani esir Türklerden tutun da, Balkanlara kadar, Ortadoğu'ya kadar nerede bir mazlum millet varsa, onların sesi soluğu olmaya çalıştı. Bize de bu anlamda hep bir yol gösterici oldu, hep bir rehber oldu. Ben kendisini bir kere daha rahmetle anıyorum. Bizler onun şiirleriyle yolumuza yürümeye devam ediyoruz, davamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Abdürrahim ağabey aynı zamanda çok da iyi bir arkadaştı. Yolculuk yaptığınızda, sohbet ettiğinizde, oturduğunuzda, inanılmaz derecede insana keyif verirdi, mutluluk verirdi. Onunla belli bir vakit geçirmek hepimiz için büyük bir kazanç olmuştu. Bize de Allah nasip etti, onunla birlikte sohbet etmeyi, hemhal olmayı. 6'ncı yılında özlüyoruz tabii ama takdiri ilahi."
Mustafa Destici ayrıca, Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek, dua okudu.
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