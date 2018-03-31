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BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 20:10 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ilkesel olarak milli ittifakın içinde olduklarını söyledi. AK Parti, MHP ve BBP ittifakının, yerel seçimlere de olumlu yansıyacağını söyleyen, ittifak konusunda MHP ile aralarında bir sorun olmadığını ifade eden Destici, "Hiçbir olumsuz açıklamaları yok. O sadece cumhur ittifakını bozmak isteyen, fitne sokmak isteyen ya da cumhur ittifakının başarısından tedirgin olan kesimlerin çıkardığı bir takım dedikodulardır. Ne MHP’nin bizimle, ne d

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu için düzenlenen anma gecesine katılmak için Manisa’ya geldi. Destici, Manisa ziyaretinde Vali Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti. Manisa’dan övgüyle bahseden Destici, çok sevdiği üzüm ve zeytinin burada yetiştiğini ve sevdiği her şeyin Manisa’da olduğunu söyledi. Manisa Valiliği ziyareti, daha sonra basına kapatıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli ittifakla ilgili sorulara cevap veren Destici, 16 Nisan’daki referanduma ’evet’ diyerek Türkiye’deki sistem değişikliğinin hayata geçmesinde önemli bir rol oynadıklarını söyledi. Destici, yeni sistemin uygulanabilmesi için uyum yasalarının çıkması gerektiğini kaydetti.

İttifakla ilgili netleşmesi gereken maddeler olduğunu dile getiren Destici, "İlkesel olarak Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içindedir. Ancak ittifak iki şekilde yapılabiliyor. Birincisi partiler kendi amblemi ve kendi listesiyle giriyor. İkincisi bir başka partinin listesinde, ortak listeyle seçime katılabiliyorlar. Bunun nasıl olacağını konuşmak için henüz erken. Önümüzde daha bir uyum yasası paketi daha var. Hem Siyasi Partiler Yasası hem de seçim kanunlarıyla ilgili teklif metni daha parlamentoya gelecek. Bu da yasalaştıktan sonra önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere hangi yasal çerçevelerle gideceğimiz çok daha açık bir şekle bürünecek. Ondan sonra zaten ittifak yapacak olan partiler, kendi aralarında bir protokol imzalayarak ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare etmiş olacaklar. İttifakın şekli de belirlenecek" diye konuştu.

Yerel seçimleri hatırlatan Destici, "İttifak genel seçimlerde olacak. Ama 2019 Mart ayında yerel seçimler var. Öncelikle bu yerel seçimleri bir yaşamamız lazım. İnşallah ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki resmi olarak bir ittifak olmasa da bu AK Parti, MHP ve BBP arasındaki seçim işbirliğinin yerel seçimlere de yüzde 100 olumlu anlamda yansıyacak" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan" sözlerinin hatırlatılması ve BBP’nin adayının da Recep Tayyip Erdoğan olup olmadığının sorulması üzerine Destici, "Eğer bir ittifak yapıyorsanız, ittifak yapan partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayları olacaktır. Bir kanaatimiz var ama bunu henüz parti meclisimizde bir karara çevirmiş değiliz. Zamanı gelince bu kanaatimizi karara çeviririz" dedi.

’MHP İLE BİR PROBLEMİMİZ YOK, AYNI KÖKTEN GELİYORUZ’

MHP’lilerin, ittifakın içinde BBP’nin olmasına olumsuz baktığı iddialarının sorulması üzerine Destici, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Destici, "Hiçbir olumsuz açıklamaları yok. O sadece cumhur ittifakını bozmak isteyen, fitne sokmak isteyen ya da cumhur ittifakının başarısından tedirgin olan kesimlerin çıkardığı bir takım dedikodulardır. Ne MHP’nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok. Zaten biz aynı kökten gelen kardeş partileriz. Her iki partinin tabanında Türkiye sevdası, bayrak sevdası en üst düzeyde olan kardeş tabanlardır. Bu süreçteki duruşumuzun temel nedeni ülkenin bekasıdır. Devlet Bahçeli de zaten aynı şeyleri söylüyor" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, açıklamasının ardından Manisa sokaklarında esnafla tokalaştı, daha sonra da Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti.

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ittifak Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici cumhur ittifakı

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