BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu için düzenlenen anma gecesine katılmak için Manisa’ya geldi. Destici, Manisa ziyaretinde Vali Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti. Manisa’dan övgüyle bahseden Destici, çok sevdiği üzüm ve zeytinin burada yetiştiğini ve sevdiği her şeyin Manisa’da olduğunu söyledi. Manisa Valiliği ziyareti, daha sonra basına kapatıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli ittifakla ilgili sorulara cevap veren Destici, 16 Nisan’daki referanduma ’evet’ diyerek Türkiye’deki sistem değişikliğinin hayata geçmesinde önemli bir rol oynadıklarını söyledi. Destici, yeni sistemin uygulanabilmesi için uyum yasalarının çıkması gerektiğini kaydetti.

İttifakla ilgili netleşmesi gereken maddeler olduğunu dile getiren Destici, "İlkesel olarak Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içindedir. Ancak ittifak iki şekilde yapılabiliyor. Birincisi partiler kendi amblemi ve kendi listesiyle giriyor. İkincisi bir başka partinin listesinde, ortak listeyle seçime katılabiliyorlar. Bunun nasıl olacağını konuşmak için henüz erken. Önümüzde daha bir uyum yasası paketi daha var. Hem Siyasi Partiler Yasası hem de seçim kanunlarıyla ilgili teklif metni daha parlamentoya gelecek. Bu da yasalaştıktan sonra önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere hangi yasal çerçevelerle gideceğimiz çok daha açık bir şekle bürünecek. Ondan sonra zaten ittifak yapacak olan partiler, kendi aralarında bir protokol imzalayarak ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare etmiş olacaklar. İttifakın şekli de belirlenecek" diye konuştu.