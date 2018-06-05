BBP Genel Başkanı Destici: HDP'nin kapatılması lazım

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu. Destici Güneydoğu'da, Trakya ve Ege'ye göre kat kat fazla oy aldıklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Doğu ve Güneydoğu oylarına ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi. Destici, "Biz BBP olarak kendimizi Anadolu'nun mayası olarak görüyoruz. Birleştirici bir gücü olarak görüyoruz ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarında da bir katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Diyarbakır, Van ve diğer bölge illerine gittim. Cumhur İttifakı'na ve partimize karşı bir teveccüh var. Kürtlerin sadece HDP'ye oy vereceği değerlendirmesini doğru bulmuyorum. HDP'nin PKK'nın partisi olduğu çok açık ve net. Dolayısıyla ben Kürt kardeşlerimizin PKK'yı değil, Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerine inanıyorum." Destici, Güneydoğu'da yaşananları terör meselesi olarak tanımlayarak, "Eğer orada bir hak ve özgürlükler mücadelesi var ise biz zaten o mücadelenin yanında sonuna kadar dururuz. Yani oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları var ve bunlar giderilmiyorsa, temel hak ve özgürlükleriyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa biz zaten sonuna kadar onların yanında dururuz. Yani onların haklarının savunucusu oluruz. Kendimiz için ne istiyorsak biz oradaki kardeşlerimiz için de onu istiyoruz" diye konuştu.