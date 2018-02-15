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BBP Genel Başkanı Destici Kiev'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gitti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gitti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici ve beraberindeki heyet, 15-16 Şubat tarihleri arasında bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve Kırım Milli Meclis Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüşmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Destici ve beraberinde bulunan parti kurucularından Mustafa Semerci, Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, MKYK üyeleri Mehmet Efe, Ekrem Alfatlı, Ahmet Tarık Sarı, Abdurrahman Sarı ve Büyük Kurultay Delegeleri Hüseyin Sarı, İsmail Karateke, İbrahim Akman ile Bülent Özderya'dan oluşan heyet, Kiev Büyükelçisi Can Tezel'i makamında ziyaret etti, görüş alışverişinde bulundu.

Destici, program çerçevesinde heyetle, "Gagavuz Türkleri", "Ahıska Türkleri" ve TİKA Temsilciliğini de ziyaret edecek.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kiev

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