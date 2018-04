BBP Genel Başkanı Destici Mersin'de:

"İdealist bir insandı. Aynı zamanda bizden sonra gelenler için de bir idoldür. Muhsin Yazıcıoğlu kendisini devletine, milletine, ülkesine, ülküsüne, inançlarına ve Allah yoluna adamış bir dava adamıydı. Pek çok konuşmalarında, konuşmalarının da ötesinde davranışlarında bunu göstermiştir. Zaten şehadetinden sonra ona bu kadar büyük teveccüh ve sevgi olması, sözüyle davranışının tutarlılığının bir sonucuydu. Muhsin Yazıcıoğlu, sözüyle davranışını birleştirmiş, sözünü ve inançlarını hayatına geçirmiş bir iman ve dava adamıydı."

Destici, Yazıcıoğlu'nun çok genç denilecek yaşta ülküsünün peşinde gitmeye başladığını anımsattı.

Yazıcıoğlu'nun en zor dönemlerde Ülkü Ocakları genel başkanlığı yaptığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"O dönemde gençler birbirlerine düşürülüyordu. Sabah solcuyu vuran silah, öğleden sonra sağcıyı vuruyordu. Şehirler, sokaklar, mahalleler, okullar bölünmüş, kurtarılmış bölgeler oluşturulmuş ve her gün evden helalleşilerek çıkılıyor. Belki akşama dönülmez diye. İşte öyle bir durumda Muhsin Yazıcıoğlu çıkıp diyor ki 'Eller silah değil kalem tutmalı.' Bu o dönemde her yiğidin ya da o yaşta her erin söyleyebileceği bir söz değil ama Muhsin Yazıcıoğlu, o zaman da inandığını söyledi. Onun doğru olduğuna inanıyor. Eğer çarpışacaksa, savaşacaksa silahlar değil fikirler çarpışsın ve bu Anadolu'nun insanları hayatını kaybetmesin istiyor."