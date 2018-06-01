BBP Genel Başkanı Destici'den 'af' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP'nin gündeme getirdiği af talebine ilişkin konuşurken, "Bizim Büyük Birlik Partisi olarak teröristler ve tecavüzcüler için idam talebimiz var. Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda kul hakkının olduğuna inanıyoruz. Kul affederse af olur, devlet kendine karşı işlediği suçları affedebilir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cuma namazını Keçiören Belediye Başkanı ile Kuyubaşı Camii'nde kıldı. Destici, camii çıkışında vatandaşlarla kucaklaştı ve bölge esnafını ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Lideri gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Seçim anketlerine ilişkin bir soru üzerine HDP'yi eleştiren Destici, "Listeler Kandil'den yapılıyor. HDP'ye verilecek her oy PKK'ya ya verilecek oydur. Bu da Mehmetçik'e kurşundur" dedi.

Mustafa Destici şöyle konuştu: "Milletvekili seçimleri ile ilgili de yine cumhur ittifakının çoğunluğu alacağını düşünüyorum. Bu tabii HDP barajı aşmazsa, ki sınırda gözüküyor o zaman çok daha yüksek bir rakamla meclis çoğunluğunu ele geçirir. İnşallah aşmaz, çünkü onlar bir türlü Türkiye'nin partisi olmayı, milletin temsilcisi olmayı beceremediler. Baktığımız zaman listeler Kandil'den yapılıyor, eşbaşkanları oradan atanıyor, cumhurbaşkanları oradan temsil ediliyor. Dolayısıyla PKK ile aralarına bir mesafe koyamadılar. Yani bakın geçmiş yıllarda PKK ile arasına mesafe koyacak ya da Türkiye partisi olacağız yalanına kanan pek çok insan, - belki de iyi niyetli insan - oraya gittiler ama baktılar ki orada PKK'nın etkisi hiç bitmiyor, tam tersine artıyor ve ayrıldılar. Pek çok insan bugün başka partilerden aday oldular ya da aday olmadılar. Onun için HDP direkt PKK'nın partisidir. Onun için vatandaşlarımızın da oy verirken bunu göze almaları lazım. HDP'ye verilecek her oy PKK'ya verilecek oydur ve o da Mehmetçiğe kurşun olarak dönecektir. Ne kadar güçlenirse meşruiyetini artırırsa, sadece dışarıda değil sadece içeride değil Suriye'nin kuzeyinde de PKK'nın türevleri var. PYD'dir YPG'dir… görüyorsunuz kim destekliyor bunları ABD destekliyor, Siyonist İsrail destekliyor. Tabi yabancı güçler destekliyor onun için vatandaşlarımızın burada dikkatli olması lazım. Yani onların kardeşlik barış demokrasi gibi kendilerine kılıf yaptıkları maske yaptıkları o sözlere asla ve kata kanmaması lazım. Elinde silah olduğu sürece onlar da o silahlı örgütlerin sözcüsü olmaya devam ettiği sürece bize göre ha HDP'dir ha PKK'dır hiçbir farkı yoktur oy veren vebal de kalır bunu ben açıkça söylüyorum."