HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BBP Genel Başkanı Destici’den Millet İttifakı’na eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı bileşenlerini HDP’ye olan yaklaşımlarından ötürü eleştirdi.

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı bileşenlerini HDP’ye olan yaklaşımlarından ötürü eleştirdi. Destici, “Kim PKK’nın yanındaysa, sözcüsü, destekçisi ile iş tutuyorsa, gizli ya da açık seçimlerde birlikte olmayı meşru sayıyorsa, o PKK’nın savunucusudur” dedi. Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanıp Meclis’te de çoğunluğu sağlayacaklarını belirten Destici, Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’dan sonra da devam edeceğinin altını çizdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ve partisinin milletvekili adaylarıyla beraber, Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışta partililere seslenen Destici, Millet İttifakı’nı hedef alarak şunları söyledi: “Kim PKK’nın yanındaysa, kim PKK’nın sözcüsü ise, kim PKK’nın destekçisiyse, kim PKK ile iş tutuyorsa gizli ya da açık seçimlerde de birlik olmayı meşru sayıyorsa, biliniz ki o PKK’nın savunucusudur. Mehmetçiğe atılan kurşunlarda vebali var demektir. Onun için hukuk herkes için işleyecek. Kim hukuka karşı bir suç işlemişse, kim milleti, memleketi karıştırmaya çalışmışsa, kim ülkenin bütünlüğüne karşı bir takım odaklara karşı isyana teşvik etmişse elbette hesabını verecek ve elbette cezasını çekecektir. Ben inanıyorum ki milletimiz, bugün onlara özgürlük diye bağıranları 24 Haziran’da hesaplarını görecek ve sandığa gömecektir. Onu diyeceğinize, onu savunacağınıza, Kudüs mitinginde Mescidi Aksa mitinginde gelseydiniz de hep birlikte olsaydık. Onu diyeceğinize 6- 7 Ekim’de hayatını kaybeden kardeşimizi ziyaret etseydiniz. Onu diyeceğinize, şehit ailelerimize sahip çıksaydınız, gazilerimize sahip çıksaydınız ama maalesef demokrasi ve barış adı altında bu ülkede bölücülere ve bölücülüğe, terörizme ve teröriste sahip çıkmak bir alışkanlık adet haline geldi.”

Genel Başkan Destici, parti kurmaylarıyla birlikte Keçiören İlçe Teşkilat binasının açılışını da yaptı. Destici, buradaki konuşmasında, “24 Haziran’da milliyetçileri yok sayan, batıcı, seküler laisizme dayanan sistemi savunanlarla, buna karşı çıkan ve yeni, lider bir Türkiye diyenlerin” yarışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını belirten Destici, Cumhur İttifakı’nın Meclis’te de çoğunluğu sağlayacağını ifade etti. Destici şöyle konuştu: “İnşallah bu ittifak, 24 Haziran’dan sonra da devam edecek. Hem yeni sistemin Türkiye’de tam olarak uygulanması noktasında önemli bir görev ifa etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye’deki meselelerin hem Türk-İslam coğrafyasındaki meselelerin çözümünde inşallah hep birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu problemlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye’yi aydınlığa, düzlüğe çıkaracağız. Türkiye üzerinde oynanan operasyonlara hep birlikte son vereceğiz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah.”

Genel Başkan Destici, Keçiören AK Parti seçim bürosunu da ziyaret ederek, başarılar diledi.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: İktidar düşecek, faiz ve döviz de düşecekHDP Eş Genel Başkanı Temelli: İktidar düşecek, faiz ve döviz de düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

İlginizi Çekebilir

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.