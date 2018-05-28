HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BBP Genel Başkanı Destici’den seçmenlerine uyarı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, oy kullanırken dikkatli olmaları konusunda seçmenlerini uyardı.

ANKARA (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, oy kullanırken dikkatli olmaları konusunda seçmenlerini uyardı. Destici, “Bizim adaylarımız AK Parti listesinde olduğu için milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak” dedi.

Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Türkiye’nin önünde iki ayaklı bir seçim olduğuna dikkati çeken Destici, “Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir de milletvekilliği genel seçimleri var. Cumhur İttifakı’nın üç partisinde ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer seçimlerde de her ne kadar Cumhur İttifakı içinde yer alsak da, orda biliyorsunuz iki amblem var; biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti’nin amblemi. Bizim adaylarımız AK Parti’nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekelim. Çünkü bir oyla, üç oyla, beş oyla kazanacağımız bir milletvekilini o şekilde kaybedebiliriz. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız” diye konuştu.

“DARBEDEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK”

15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyasetini etkilediğini belirten Destici, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söyledi. Destici, “Bu hain girişimin ardından bir sistem değişikliği gündeme geldi, biz de bunu destekliyoruz. Yasakların kalkması, Cumhurbaşkanı’nı milletin seçmesi gibi daha demokratik ve özgürlükçü anayasal değişiklikleri her zaman destekleriz” ifadesini kullandı.

PARTNERSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark ettiSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark etti
Eroğlu: Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağızEroğlu: Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettilerEski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.