BBP Genel Başkanı Destici'den yeni yıl mesajı

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2017'nin küresel anlamda ve Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı yakın coğrafyada çok önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu süreçte çok ciddi sınamalara maruz kaldığını ve kalmaya da devam ettiğini kaydetti.

BBP Lideri Mustafa Destici, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2017 yılının değerlendirmesini yaptı. Destici, şunları ifade etti:

"Malumunuz çevre coğrafyamız yeniden dizayn ediliyor. Türkiye bu fasılda, kendisine yönelen tehdit ve tehlikelere karşı yoğun bir mücadeleye girmiş durumda. Her şeyden önce safların yeniden belirlendiği bu günlerde, yıllarca bize bölgemizde bir sıçrama tahtası ve ileri karakol muamelesi yapan küresel güçlere 'Yeter artık' diyerek doğru bir şekilde karşı duruyoruz. Kendimize yeni mevziler tahkim etmeye başladık. Asırlardır hükümran olduğumuz bu coğrafyadaki 'Türk' varlığını yadırgayanlara ve bu yüzden hasımlık yapanlara karşı topyekûn bir duruş sergilemeye başladık. Bu ana sorunu çözmenin tek yolunun da tüm şahsilikleri bir kenara bırakıp, siyaset kurumu başta olmak üzere, sokaktaki vatandaşımıza kadar birlik, beraberlik ve barış içerisinde bir istikamet belirleyerek mücadele etmek olduğunu en gür sada ile haykırıyoruz. Malesef dünyayı küresel köy haline getiren ve insanlığın bunca zamandır edindiği bilgi birikimini, kültürünü, inşa ettikleri uygarlık değerlerini, dillerini, dinlerini tek tipleştiren dünya efendileri, zulme doymuyorlar. Diğer yandan zulme maruz kalan insanlar ve ülkeler dışındaki ülkeler ve insanlar da bu tablo karşısında neredeyse 'Sizin katliamınız size' diyecek şekilde duyarsız davranıyorlar. Adalet, insan hakları, güvenlik işbirliği gibi onca uluslararası kurum ve kuruluşun varlığına rağmen bir insana ve topluluğa zarar vermenin bedelini ödetecek, zulümlere 'Dur' diyecek adil bir 'güç' veya 'güçler birliğinin' yokluğunu her geçen gün biraz daha iliklerimize kadar hisseder olduk."