HABER

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

"PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor"

SİVAS (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor." dedi.

Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk milletine başsağlığı diledi.

Acının çok büyük olduğunu belirten Destici, "PKK terör örgütü alçak ve hain, kahpe saldırılarından bir tanesini daha gerçekleştirdi." diye konuştu.

PKK'nın bebek katili olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Destici, kanlı terör eylemini gerçekleştiren PKK ve arkasındaki yabancı ve yerli güçleri, destekçilerini, sözcülerini şiddetle kınayıp, lanetlediğini dile getirdi.

Destici, Türkiye'nin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"PKK fırsatını buldukça böyle kahpece saldırılarla kendi varlığını göstermeye çalışıyor ama muvaffak olamayacaklar. Mücadelenin dozu ve şiddeti inşallah daha da artacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar hep hukuk içerisinde kalarak bu mücadeleyi sergiledi. Ama şu gözüktü ki hukukun dışına çıkılması gerekiyorsa artık oraya da çıkılmalı. Çünkü PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Siyasi partilerimizden bazılarının artık gözünün açılması, gaflet uykusundan uyanmaları lazım."

Terörist cenazelerine katılan HDP milletvekillerini eleştiren Destici, HDP'nin terör örgütü PKK'ya arka çıkmaya ve hala onları terör örgütü olarak görmemeye devam ettiğini aktardı.

HDP milletvekillerine karşı ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğine değinen Destici, "Ya PKK'yı terör örgütü olarak kabul edecekler, kınayacaklar, lanetleyecekler, ya da PKK teröristleri hangi muameleye maruz kalacaksa o muameleye maruz kalacaklar." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Bahçeli: Hakkari'deki saldırı katliam ve insanlık suçudurBahçeli: Hakkari'deki saldırı katliam ve insanlık suçudur
Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ile görüştüAkar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas Şehit Cenazesi

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İlginizi Çekebilir

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

CHP'de kritik gün yarın

CHP'de kritik gün yarın

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.