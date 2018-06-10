HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İmralı’daki bebek katilinin serbest bırakılması ile Demirtaş’ın serbest bırakılması arasında hiç bir fark yok” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberiz

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İmralı’daki bebek katilinin serbest bırakılması ile Demirtaş’ın serbest bırakılması arasında hiç bir fark yok” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın iftarına katıldı. Destici burada yaptığı konuşmada terörle mücadelenin topyekûn devam ettiğini kaydetti. Destici şunları söyledi:
"İmralı’daki bebek katilinin serbest bırakılması ile Demirtaş’ın serbest bırakılması arasında hiç bir fark yok. Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, korucularımız tarafından sürdürülürken maalesef bazı siyasetçilerimiz hala işin esasını anlayamamış, ya gaflet uykusunda ya da başka amaç ve gayeleri var. Şimdi bunlar ittifaklarına HDP’yi almadılar ama öyle gözüküyor ki, bu Selahattin Demirtaş’ı ziyaretler, Selahattin Demirtaş’a yapılan güzellemelerle ikinci tur hesapları var. Orada HDP’nin desteğini kazanmaya yönelik bunlar yapılıyor. Biz milletimizle beraberiz. Bize PKK’nın, HDP’nin, FETÖ’nün ya da başka terör örgütlerinin desteği lazım değil. Biz kazanacaksak da milletimizle, kaybedeceksek de yine milletimizle kaybedeceğiz. Ben inanıyorum ki bu millet kendi evlatlarına dün olduğu gibi bugün de, yarın da sahip çıkmaya devam edecek."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberizBBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberizBBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberizBBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberiz

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
CHP'li Ağbaba: Peygamber ocağı, siyasi konulara alet olmamalıdırCHP'li Ağbaba: Peygamber ocağı, siyasi konulara alet olmamalıdır
Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş (3)Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Ankara'da MHP konvoyuna saldırı!

Ankara'da MHP konvoyuna saldırı!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.