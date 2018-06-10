BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz milletimizle beraberiz

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İmralı’daki bebek katilinin serbest bırakılması ile Demirtaş’ın serbest bırakılması arasında hiç bir fark yok” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın iftarına katıldı. Destici burada yaptığı konuşmada terörle mücadelenin topyekûn devam ettiğini kaydetti. Destici şunları söyledi:

"İmralı’daki bebek katilinin serbest bırakılması ile Demirtaş’ın serbest bırakılması arasında hiç bir fark yok. Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, korucularımız tarafından sürdürülürken maalesef bazı siyasetçilerimiz hala işin esasını anlayamamış, ya gaflet uykusunda ya da başka amaç ve gayeleri var. Şimdi bunlar ittifaklarına HDP’yi almadılar ama öyle gözüküyor ki, bu Selahattin Demirtaş’ı ziyaretler, Selahattin Demirtaş’a yapılan güzellemelerle ikinci tur hesapları var. Orada HDP’nin desteğini kazanmaya yönelik bunlar yapılıyor. Biz milletimizle beraberiz. Bize PKK’nın, HDP’nin, FETÖ’nün ya da başka terör örgütlerinin desteği lazım değil. Biz kazanacaksak da milletimizle, kaybedeceksek de yine milletimizle kaybedeceğiz. Ben inanıyorum ki bu millet kendi evlatlarına dün olduğu gibi bugün de, yarın da sahip çıkmaya devam edecek."

