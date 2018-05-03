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BBP Genel Sekreteri Tunç: "BBP, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti listelerinden seçime girecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

BBP Genel Sekreteri Tunç: "BBP, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti listelerinden seçime girecek."


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