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BBP İl Başkanlığına Abdulbaki Bozdemir Atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın il Başkanlığı görevine Abdulbaki Bozdemir atandı.2006 yılında BBP Söke İlçe Teşkilatı’nın kurucu başkanlığı görevini yapan Abdulbaki Bozdemir; 2009 yılında partisinde İl Genel Meclis Üyesi adayı, 2011 yılında ise ikinci sıradan Aydın Milletvekili adayı olmuştu.BBP Genel Merkezi tarafından Aydın İl Teşkilatı’nı kurma görevi yetkisi verilen Abdulbaki Bozdemir, il yönetimin oluşturma çalışmalarına başladı.

BBP İl Başkanlığına Abdulbaki Bozdemir Atandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın il Başkanlığı görevine Abdulbaki Bozdemir atandı.
2006 yılında BBP Söke İlçe Teşkilatı’nın kurucu başkanlığı görevini yapan Abdulbaki Bozdemir; 2009 yılında partisinde İl Genel Meclis Üyesi adayı, 2011 yılında ise ikinci sıradan Aydın Milletvekili adayı olmuştu.
BBP Genel Merkezi tarafından Aydın İl Teşkilatı’nı kurma görevi yetkisi verilen Abdulbaki Bozdemir, il yönetimin oluşturma çalışmalarına başladı. Bozdemir yakın zamanda il yönetiminde yer alan isimleri kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.
BBP Aydın Başkanı Abdulbaki Bozdemir; “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’ndan 2006 yılında almış olduğum Söke ilçe teşkilatını kurma görevinden 12 yıl sonra BBP Aydın il başkanlığı görevi tarafıma iletilmiştir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’na vefası olan tüm dostları, yarenleri, alperenleri; bu kutlu yolda görev almaya, yardım etmeye, destek olmaya davet ediyorum” diyerek sürecin hayırlı olmasını diledi.

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