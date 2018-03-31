BBP Karasu Olağan Kongresi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Bölgenin yeni taşeronu, 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine Fransa'ya verilmiştir. Bu emperyalist güçler, 1915'te zirve yapan anlayışlarına, hiçbir şey değiştirmeden bugün yine devam etmekteler. Bizler bu konuda mutlaka uyanık olmak zorundayız." dedi.

Yelis, partisinin bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Karasu Olağan Kongresi'nde, vefatının 9. yılı dolayısıyla BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilecekleri yönünde açıklamaları olduğunu anımsatan Yelis, "Tabii bunu dedi ama Menbiç'te de asker yığıyor hala. Özel güvenlik güçlerini hala güçlendiriyor. YPG'ye yapılacak yardımı da 200 milyon dolardan bahsediyorlar, dediler ki, 'Dondurduk.' Perşembe günü çekilme kararı ve şimdi de paranın dondurma kararı, sanki Türk kamuoyunda lehimize bir olay gibi algılanmakta. Halbuki emperyalistler, bölgemizde sadece taşeron değiştiriyor. YPG, PYD, SDG, adına ne derseniz deyin, PKK, bazı bölgelerde FETÖ, DEAŞ, kullanmış oldukları taşeronlarda değişiklik yapıyorlar." diye konuştu.