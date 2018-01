BBP Lideri Destici: Darısı Münbiç'e, Sincar'a diyorum

'OPERASYONA DESTEK VERMEK HER KİŞİNİN GÖREVİDİR'

Türkiye'nin Afrin yönelik harekatının tamamen hukuka uygun ve meşru olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, hem uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem Birleşmiş Miletler Konseyi'nin terörle mücadeleden kaynaklanan haklarını hem Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak ve bütün bunları yaparken de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne de saygı göstererek, bunu yaptığını ilan etti. Türkiye, CENTCOM- PKK iş birliğinde güneyimizde 'terör devleti' kurulmasına asla müsaade edemezdi. Bu tehdidi ve tehlikeyi ortadan kaldırma adına dün başlayan, bugün kara harekatıyla devam eden bu Afrin harekatına destek vermek Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her kişinin görevidir. Büyük Birlik Partisi olarak düşmana 'düşman' denilerek, yapılan her hareketin, her harekatın, her hamlenin sonuna kadar yanındayız. Bu, sadece bizim değil; her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının da boynun borcudur" diye konuştu.