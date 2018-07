BBP Lideri Destici: Sistemin değişmesiyle birlikte her şey normalleşti

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık Türkiye'de görüyorsunuz sistemin değişmesiyle birlikte her şey normalleşti. Olağan Üstü Hal de artık kaldırılıyor, sonlandırılıyor. İnşallah bundan sonra birlik içinde, beraberlik içerisinde daha güzel günleri birlikte yaşayacağız" dedi.

Mustafa Destici, Eskişehir'de Mihalıççıklar Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, bir soru üzerine Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu, normal, daha öncekine benzer darbelerden değildi. Bu çok daha farklı bir darbeydi. Ve neticede ordu içerisindeki yuvalanmış olan FETÖ'nün gerçekleştirdiği, cuntanın gerçekleştirmiş olduğu bir darbeydi. Ama elhamdülillah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki vatansever komutanların karşı duruşu, Emniyet teşkilatımızın başta özel harekatımız olmak üzere can siperhane karşı duruşu, devleti yönetenlerin dirayeti, milletimizin cesareti ve feraseti ile hep birlikte bu darbe girişimini hem geri püskürttük hem de ondan sonraki süreçte de FETÖ'yü temizlemek için büyük bir mücadele başladı. Bugüne kadar geldiğimizde de burada epey yol alındığını da görmekteyiz. Tabi o gün orada milletimizin hep birlikte olması, bütün siyasi partilerin darbeye karşı birlikte ortak bir tavır ve duruş sergilemeleri, Türkiye Büyük Milet Meclisi'ni toplanarak yine darbeye karşı çok şiddetli bir duruş sergilemesi bütün bunlar Türkiye adına, Türk Milleti adına büyük kazançtı ve bunların sayesinde de Türkiye bir işgal girişiminden, bir iç savaş senaryosundan, dışarıdan tezgahlanmış ve içerideki uygulayıcıları tarafından uygulamaya sokulmak istenen bir iç savaş senaryosundan da bu şekilde kurtuldu ve bu şekilde bertaraf edildi. İnşallah bundan sonra ülkemiz bu tür darbe girişimiyle benzer türleriyle karşı karşıya kalmaz."

'DARBE İNTİMALİ SIFIRDIR DİYEMEYİZ'

Darbe tehlikesinin tamamen ortadan kakmadığına dikkat çeken Destici, "Türkiye'de darbe tehlikesi tamamen geçti mi derseniz, tamamen yüzde 100 geçti, sıfırdır darbe ihtimali diyemeyiz ama eskiye göre kıyasladığımızda artık bunu çok daha aşağı seviyelerde olduğunu, bu ihtimalin çok daha düşük olduğunu görürüz. Çünkü gerçekten bu süreç içerisinde Türkiye çok önemli işler yaptı, çok önemli yol aldı, çok önemli mesafeler kat etti ki bunlardan birisi de sistemin değişmesiydi. Artık Türkiye'de görüyorsunuz sistemin değişmesiyle birlikte her şey normalleşti. Olağan Üstü Hal de artık kaldırılıyor, sonlandırılıyor. Ve inşallah bundan sonra birlik içinde beraberlik içerisinde daha güzel günleri birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

'HEP ASKERE BAKARLARDI'

Daha önce seçilmiş hükümetler üzerinde silahlı kuvvetlerin ya da onun içerisindeki bir grubun tehdidinin olduğunu söyleyen Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani hükümet bir karar alırken, seçilmişler bir karar alırken hep askere bakarlardı, acaba asker bu konuda ne diyecek? Milli Güvenlik Kurulu ne diyecek? Genelkurmay ne diyecek? Genelkurmay Başkanı , ikinci başkanı bir açıklama yapacak mı? Ya da Genelkurmay'a, Türk Silahlı Kuvvetlerine o dönemde yakın duran siyasilerin tavrı ne olacak, onlar ona göre mi hareket edecekler. Bütün bunlar Türkiye'de haritaları çiziyordu ve krizlerin, kaosların ve darbelerin de hazırlayıcısı oluyordu. Ama bugün onlar ortadan kalktı. Seçilmiş 5 yıllığına direk milletten yetki almış bir cumhurbaşkanı var. Güçlü bir hükümet, istikrarlı bir hükümet inşallah 5 yıl devam edecek. Kim olursa olsun, yani muhalefette olmak bunları söylememize engel olmamalı. Yine aynı şekilde güçlü bir meclis yapısı, daha itibarlı bir meclis yapısı, tamamen yasamaya odaklanmış bir meclis yapısı, kuvvetler ayrımı neticesinde yasama, yürütme ayrılmış bütün bunlar işte bakıyorsunuz yeni kabinenin içinde Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı olarak var. Bunlar dünyada gördüğümüz örnekler. İleri demokrasilerde gördüğümüz örnekler. Bu şekilde askerle daha uyumlu ve ondan sonra onların ihtiyaçlarını da, savunma sanayimizdeki ihtiyaçlarımızı da, diğer ihtiyaçların da çok rahat biçimde cumhurbaşkanına, hükümete taşıyabilecek ve bir uyum içerisinde çalışılacak inşallah. Yani burada yine askerin, Genelkurmayın, kuvvet komutanlarının, kışladakilerin cumhurbaşkanından başlayarak devlet erkanına karşı olan saygıları, uyumları bunlar çok önemli. Yeni sistem bunları sağladı. Türkiye'nin önü bu anlamda daha açık. Daha güzel günleri birlikte yaşayacağız, birlik ve beraberlik içinde olacağız inşallah."

'FETÖ İLE MÜCADELENİN TÜRKİYE DIŞI AYAĞI DA VAR'

Mustafa Destici, FETÖ'ye yönelik yurt dışındaki operasyonlarla ilgili olarak da "FETÖ ile mücadele sadece Türkiye içerisinde devam ettirilmiyor. Bu işin Türkiye dışı ayağı da var. Dış ülkeler ayağı da var. Burada da Türkiye hem hukuk mücadelesini ciddi bir şekilde sürdürürken uluslar arası anlaşmalardan, ikili anlaşmalardan, devletlerarası anlaşmalardan doğan haklarına istinaden hukuk düzeyindeki çalışmalarını sürdürürken, yani iade taleplerini sürdürürken öbür taraftan operasyonel faaliyetlerini de kendi güçleriyle birlikte, istihbarat güçleriyle birlikte bunları da sürdürüyor. Ve bundan da azami derece sonuç alma konusunda büyük gayretler var. Ve bu konuda da sonuç alındığını görüyoruz. Bu da tabi ki FETÖ'nün hem içeride hem dışarıda çökertilmesi ve tamamen etkisiz hale getirilmesi anlamında da önemli operasyonlar diye değerlendiriyoruz. Ve bunların arkasının da geleceğini düşünüyorum. Tabi zaman geçtikçe de başta darbeye şüpheli yaklaşan bir takım Avrupa ülkeleri ya da dış ülkelerin de gün geçtikçe bu darbe gerçeğiyle yüzleştiklerini ve dolayısıyla da Türkiye'ye yardımcı olma konusunda eskisine göre biraz daha istekli olmalarının da burada etkili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

