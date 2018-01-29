BBP Lideri Destici: TSK, o teröristlerin başına balyoz gibi inecek

Gökhan CEYLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) askerlerini Münbiç'ten çekmeyeği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Ya ABD CENTCOM oradan bu terörist köpeklerini alıp gidecek ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu onların başına balyoz gibi inecek ve onların hepsini oradan yok edecektir. Bu açık ve net. Bunun geri dönüşü yoktur" dedi.

Mustafa Destici, BBP'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, partinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Altındağ ilçesindeki Tacettin Dergâhı'nda bulunan mezarı başına gelerek dua etti. Destici'ye genel başkan yardımcıları, il başkanları ile çok sayıda partili eşlik etti. Yazıcıoğlu'nun mezarı başında dua etikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, şunları söyledi:

"Bundan tam 25 yıl önce şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte çıktığımız Büyük Birlik yürüyüşünün 25'inci yılındayız. Tabii Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş gayesi; ülkesine, milletine, Türk ve İslam coğrafyasına inandığı dava ve yüklendiği misyonla hizmet etme amacıyla yola çıktı. Büyük Birlik Partisi tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek dil ülküsüyle hareket etti. Ve bu hususta da geriye dönüp 25 yıla baktığımızda, milletinin önünde alnı ak, başı dik ve yüzü pak bir şekilde siyasetini yürüttü. Doğru kimden gelirse onun yanında oldu ve yanlış kimden gelirse gelsin onun karşısında durdu. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışı ve siyaset tarzıyla bugünlere kadar geldi. Bundan sonra da inşallah bizler yine bu davayı devam ettireceğiz. Rahmetli şehit liderimizin ve hepimizin hayali olan milletin muktedir iktidarını elbette gerçekleştireceğiz."