BBP lideri Destici'den Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ne destek ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, 'birlik' mesajı verdi.
Destici'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişikin fotoğraflar ile birlikte şu mesaj paylaşıldı:
"Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Dr.Faed Mustafa ile biraraya geldik. Ziyarette, kardeş Filistin halkının her zaman, her şartta yanında olduğumuzu bildirdik. Ayrıca Filistinli şehitlerimiz için başsağlığı, yaralılar içinde geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.#Nakba70"
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