BBP Lideri Destici'den 'Kudüs' tepkisi

ANKARA (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından, "ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını bugün hayata geçiriyor.Bu karara destek olan ya da sessiz kalan başta islam ülkeleri ve Batı olmak üzere herkes bundan sonra yaşanacakların sorumluluğuna ortaktır. Allah Kerim'dir. Er geç rüzgarın tersine estiği günler gelecektir" mesajını paylaştı
Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu
Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum