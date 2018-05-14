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BBP Lideri Destici'den 'Kudüs' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından, "ABD  İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını bugün hayata geçiriyor.Bu karara destek olan ya da sessiz kalan başta islam ülkeleri ve Batı olmak üzere herkes bundan sonra yaşanacakların sorumluluğuna ortaktır.

BBP Lideri Destici'den 'Kudüs' tepkisi

ANKARA (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından, "ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını bugün hayata geçiriyor.Bu karara destek olan ya da sessiz kalan başta islam ülkeleri ve Batı olmak üzere herkes bundan sonra yaşanacakların sorumluluğuna ortaktır. Allah Kerim'dir. Er geç rüzgarın tersine estiği günler gelecektir" mesajını paylaştı

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