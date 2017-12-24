BBP Lideri Destici'den 'Seçim Kanunu' açıklaması: Herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Seçim Kanunu'nun değişmesi gerektiğini savunarak, "Herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar, ana muhalefet, meclis içi ve dışındakiler kendine göre bir seçim yasası istememeli. Bunun en doğrusu, demokratik ve adaletli olanı hangisiyse temsilde adaleti, yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçirilmesinden daha doğal ne olabilir? Niye bundan kaçılıyor, anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, partisinin 25'inci kuruluş yılı nedeniyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Çok sayıda partilinin de bulunduğu toplantıda konuşan Destici, BBP'nin 25 yıl önce bozuk bir sisteme ve düzene karşı alternatif olarak kurulduğunu, darbecilerin kurduğu sistemin değiştirilmesi anlamında hangi adım atılmışsa bunu sonuna kadar desteklediğini söyledi. Konuşmasında Seçim Kanunu'nun değişmesi gerektiğini savunan Destici, "Bugüne kadar Türkiye'de herkes, kendine göre Seçim Kanunu istedi ve yaptı. Biz devlet, millet ve ülke için hangisi uygunsa onu teklif ettik ve yapılmasını istedik. Bazı siyasi partilerden bize 'Bu size de yaramaz bize de yaramaz' diye teklifler geldi. Biz ülkeye, millete yarıyor mu; ona bakarız. Mevcut Seçim Kanunu değişmeli, herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar kendine göre, ana muhalefet kendine göre seçim yasası istememeli. Yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçilmesinden doğal ne olabilir? Bunun uygulanmasından neden kaçılıyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.