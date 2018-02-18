BBP Niğde İl Teşkilatı İstişare Toplantısı

NİĞDE (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, "Geçtiğimiz günlerde gerek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un gerekse Savunma Bakanı James Mattis’in ülkemizde yaptıkları görüşmelerde, YPG'yi PKK'dan ayırabileceklerini, hatta onları PKK'ya karşı savaştırabileceklerini belirtmişlerdir. ABD’li yetkililerin bu teklifi bir bakıma Suriye’deki tüm terör unsurlarının kendileri tarafından yönetildiği ve silahlandırıldığının da açık itirafıdır." dedi.

Yanar, partisinin Niğde İl Teşkilatı İstişare Toplantısında, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan kahramanları rahmetle andığını söyledi.

Bu günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülke için en önemli güvenlik tehditlerinden olan PKK ve türevlerini arındırmak ve etkisiz hale getirmek üzere hem yurt içinde hem de Suriye sınırında operasyon yaptığını aktaran Yanar, Afrin üzerinden Suriye’deki terör unsurlarına karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların küresel unsurların uykusunu kaçırdığını vurguladı.

Yanar, "Geçtiğimiz günlerde gerek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un gerekse Savunma Bakanı James Mattis’in ülkemizde yaptıkları görüşmelerde, YPG'yi PKK'dan ayırabileceklerini, hatta onları PKK'ya karşı savaştırabileceklerini belirtmişlerdir. ABD’li yetkililerin bu teklifi bir bakıma Suriye’deki tüm terör unsurlarının kendileri tarafından yönetildiği ve silahlandırıldığının da açık itirafıdır. Bu yüzden ABD ile Türkiye arasındaki bu görüşmeler tamamen güvensizlik ekseninde yürütülmelidir. Çünkü ne zaman ki terörün çözümü hususunda ABD ile masaya oturmuşsak her defasında çözümsüzlük daha da derinleşmiş, kaosa dönüşmüştür." ifadesini kullandı.