"Bedeli hiç kimsenin tasvip etmeyeceği kadar ağır olur"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendisinden olmayan, seçmen bazında 24 milyonla savaşma kararında" olduğunu iddia ederek, "Gel bu milleti bölme, ayrıştırma, sana oy vermeyenlerin de oyunu almaya çalış. Bu tutumundan vazgeç, yoksa bedeli Türkiye'de hiç kimsenin tasvip etmeyeceği kadar ağır olur." dedi.

Altay, düzenlediği basın toplantısında, "Yeni bir başlangıç yapıyor nidaları atılırken", aslında tek adam rejiminin demokrasi dışı tutum ve uygulamalarının fütursuzca devam ettiğini savundu.

"Tayyip Erdoğan'ın gidişi gidiş değil, hali hal değil." ifadesini kullanan Altay, "Erdoğan'la birlikte kraldan çok kralcılık yaklaşımı ile bazı devlet yöneticilerinin, kamu görevlilerinin yaptıkları soytarılıklar da artık milletin sabrını taşırma noktasına gelmiştir." dedi.

Engin Altay, "Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz. Bunun bedeli, CHP'lilerin cezaevine girmesi, idam sehpasına gitmesi de olsa bunda kararlıyız. Demokrasiyi Tayyip Erdoğan'a yedirmeyeceğiz. Toplumsal reflekslerin, kamu vicdanındaki duyarlılıkların da ayağa kalkmasının zamanı geldi." görüşünü savundu.