Bedelli askerliğin 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi

Nursima KESKİN/ ANKARA ,(DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde askerlik süresi 28'den 21 güne indirildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen ilk maddeye göre, yurt dışında yaşayan Türkler bedelli askerlik için 2 bin Euro karşılığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi alarak askerlik görevini tamamlamış olacak.

Teklifin ikinci maddesinde ise daha önce 28 gün olarak belirlenen 25 yaş sınırlı bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AK Parti imzasıyla önerge verildi. Kabul edilen önerge ile bedelli askerlik eğitim şartı 21 güne indirilirken, ücret 15 bin TL olarak belirlendi.



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