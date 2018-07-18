AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili teklifte, 28 günlük temel askerlik eğitiminin öngörüldüğünü, bu konuda şu an herhangi farklı bir düzenleme olmayacağını bildirdi.
Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.
Bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Muş, bu düzenlemeden, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların yararlanacağını ifade etti. Muş, bu kapsamda ödenecek bedelin 15 bin lira, askerlik süresinin 28 olacağını vurguladı.
Mehmet Muş, askerliğe elverişsiz derecede engelli olanların da aynı bedeli ödeyerek düzenlemeden faydalanabileceğini, onların 28 günlük eğitimden muaf tutulacağını bildirdi. Muş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında 2 bin avro bedel ödeyeceğini ve uzaktan eğitim alacağını söyledi.
Muş, bedelli askerliğe ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Milli Savunma Bakanlığına verileceğine, askerliğin yapılacak yeri de Bakanlığın belirleyeceğine dikkati çekti.
-Sağlık Turizmi düzenlemesi
Muş, söz konusu kanun teklifinde sağlık turizmine ilişkin düzenlemenin de bulunduğunu, bu düzenleme kapsamında, Sağlık Bakanlığı yönetiminde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulmasının öngörüldüğünü aktardı.
Kamu hastanelerinde yetişmiş, yüksek nitelikli ve özellik gerektiren bazı cerrahi operasyonları yapabilecek hekimlerin kamuda kalmasını teşvik edecek düzenlemelerin bulunduğuna işaret eden Muş, bu anlamda kamunun daha rekabetçi olmasının sağlanacağını ifade etti.
Toplam 18 maddeden oluşan "torba kanun" teklifinde, TSK'ya subay kazandırılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, "Hava Kuvvetlerinde subay edinme programları yapılmaktadır. Kara Kuvvetlerinde de uygulanmaktadır. 2,3 ve 4'üncü sınıflardan belli şartlarda, Milli Savunma Üniversitesine öğrenciler gelebilmektedir. Bununla alakalı bir süre uzatımı söz konusu. 2020'ye kadar yetki veriyoruz. 2,3 ve 4'üncü sınıflardan, subay edinme programı kapsamında, çeşitli üniversitelerde kriterleri taşıyanlar, Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre temin olacaktır." dedi.
Mehmet Muş, teklifte ayrıca, yasa dışı bahislerle mücadele konusunda da düzenlemelerin bulunduğuna işaret etti.
-28 gün tartışması
Mehmet Muş, özellikle sosyal medya üzerinden, bedelli askerlik düzenlemesinde 28 gün olarak öngörülen eğitim süresinin kaldırılmasına ilişkin taleplerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Bedelli askerlikle ilgili teklifte, 28 günlük temel askerlik eğitimi talep edilmektedir. Şu an bununla alakalı herhangi farklı bir düzenleme olmayacaktır. Bu kanun teklifinden faydalanmak isteyen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yerine getirecektir." dedi.
Muş ayrıca, bedelli askerlikte yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretsiz izinli sayılacağını, yani bu süre içinde iş akitlerinin feshedilmeyeceğini vurguladı.
Bir önceki bedelli askerlik düzenlemesi için yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin başvuruda bulunduğuna değinen Muş, "Getirdiğimiz yeni bedelli askerlik düzenlemesi şu an itibarıyla 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendiriyor. Bir öncekinden daha fazla başvuru olacağını düşünüyorum. Hem yaş hem bedel konusunda önemli bir düzenleme." ifadesini kullandı.
Bedeli askerlikten sağlanacak gelirin Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacağını belirten Muş, "Bu gelir, savunma sanayi ve silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında, Cumhurbaşkanının belirleyeceği istihkaklara göre dağılım söz konusu olacaktır." diye konuştu.
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