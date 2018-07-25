Bedelli askerlik düzenlemesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bedelli askerlik konusunda, "Bizim önerimiz; bu hak eğer verilecekse işsiz ve varlığı olmayan bütün hak sahiplerine bedelsiz askerlik yaptırılmasıdır. Geliri yüksek olanlar veya varlığı olanlar ise yüksek bedelli askerlik yapsın." dedi.

Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde yer aldığı "torba teklif"in TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda virgülüne dahi dokunulmadan kabul edildiğini iddia etti.

Son 15 yılda beşinci defa bedelli askerliğin çıkarıldığını belirten Paylan, kendilerinin önerilerinin ise "zorunlu askerliğin kaldırılması" olduğunu ifade etti.

Bedelli askerlik hakkından yararlanabileceklerden 400 bin kişinin işsiz olduğunu ve herhangi bir gelirinin bulunmadığını öne süren Paylan, bu kişilerin bedelli askerlikten yararlanmak için ailelerinin mallarını sattıracağını ya da bankalardan borç almak zorunda kalacağını bildirdi.

HDP'li Paylan, "Bizim önerimiz; bu hak eğer verilecekse işsiz ve varlığı olmayan bütün hak sahiplerine bedelsiz askerlik yaptırılmasıdır. Geliri yüksek olanlar veya varlığı olanlar ise yüksek bedelli askerlik yapsın. Kademeli olsun. Önergemiz komisyonda reddedildi. Genel Kurul görüşmelerinde de bu önergemizi vererek milletvekillerinin desteğini isteyeceğiz." diye konuştu.