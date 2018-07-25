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Bedelli askerlik düzenlemesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Bizim önerimiz; bu hak eğer verilecekse işsiz ve varlığı olmayan bütün hak sahiplerine bedelsiz askerlik yaptırılmasıdır. Geliri yüksek olanlar veya varlığı olanlar ise yüksek bedelli askerlik yapsın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bedelli askerlik konusunda, "Bizim önerimiz; bu hak eğer verilecekse işsiz ve varlığı olmayan bütün hak sahiplerine bedelsiz askerlik yaptırılmasıdır. Geliri yüksek olanlar veya varlığı olanlar ise yüksek bedelli askerlik yapsın." dedi.

Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde yer aldığı "torba teklif"in TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda virgülüne dahi dokunulmadan kabul edildiğini iddia etti.

Son 15 yılda beşinci defa bedelli askerliğin çıkarıldığını belirten Paylan, kendilerinin önerilerinin ise "zorunlu askerliğin kaldırılması" olduğunu ifade etti.

Bedelli askerlik hakkından yararlanabileceklerden 400 bin kişinin işsiz olduğunu ve herhangi bir gelirinin bulunmadığını öne süren Paylan, bu kişilerin bedelli askerlikten yararlanmak için ailelerinin mallarını sattıracağını ya da bankalardan borç almak zorunda kalacağını bildirdi.

HDP'li Paylan, "Bizim önerimiz; bu hak eğer verilecekse işsiz ve varlığı olmayan bütün hak sahiplerine bedelsiz askerlik yaptırılmasıdır. Geliri yüksek olanlar veya varlığı olanlar ise yüksek bedelli askerlik yapsın. Kademeli olsun. Önergemiz komisyonda reddedildi. Genel Kurul görüşmelerinde de bu önergemizi vererek milletvekillerinin desteğini isteyeceğiz." diye konuştu.

"Torba teklif"te yer alan düzenlemeleri anlatan Paylan, teklifle "Kanal İstanbul Projesi"nin ihale şartlarının da belirlendiğini ve projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını belirtti. Paylan, "İstanbul'u daha da yaşanmaz kılacak bir projeyle karşı karşıyayız. Bizler bu projenin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Kanal İstanbul, büyük bir hırsızlık ve yolsuzluk projesidir." görüşünü savundu.

- Merkez Bankasının faiz kararı

Paylan, Merkez Bankasının açıkladığı faiz kararına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün piyasa faizlerin artmasını bekliyordu çünkü enflasyon, döviz kuru ve cari açık kontrolden çıkmış durumdaydı. Merkez Bankası faizi arttırmadı ve bununla ilgili bir iletişim de yapmadı. Niye? Çünkü Merkez Bankası konuşamıyor. Her konuştuğunda azar işiten bir Merkez Bankası var. Şirketlerimizi iflaslar, halkımızı da büyük bir işsizlik bekliyor. Kurumların çöktüğü yerde ekonomi dikiş tutmaz. Merkez Bankası, bağımsız kuruluşlar çökmüş durumdadır. Kurumlar işlemiyorsa kayınbaba, damat ekonomisi de yürümez."

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kanal istanbul projesi Torba Teklif bedelli askerlik faiz Garo Paylan

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