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Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 02:31 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.


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Anahtar Kelimeler:
bedelli düzenlemesi TBMM Genel Kurulu

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