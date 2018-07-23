HABER

Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba teklif" komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulunuyor.

Torba teklif ile uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi de amaçlanıyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul hakkında söz alarak, "torba teklif" uygulamasını eleştirdi.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyorİYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor
"Genel Başkanımız tek aday olacak""Genel Başkanımız tek aday olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEDELLİ TEKLİFİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.