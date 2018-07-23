TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulunuyor.
Torba teklif ile uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi de amaçlanıyor.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul hakkında söz alarak, "torba teklif" uygulamasını eleştirdi.
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