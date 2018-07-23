MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Madem bedelli askerlik yapılacaksa bu kadar kafa karışıklığına gerek yok. Bedelse, 'bedel verilip yapılsın' diyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tüm üzerinde söz alan MHP Konya Milletvekili Kalaycı, geçmişte de bedelli askerlik konusu ele alınırken TSK'nın ikaz, ihtiyaç, imkan ve kapasitesinin belirleyici olması, vatan savunmasını aksatacak, riske sokacak manevi ve moral çöküntüsüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.

"Askerlik milli bir görevdir. Özel ve zorunlu bir hizmet alanıdır. Her Türk vatandaşı buna uymak durumundadır." diyen Kalaycı, askerliğin, yani vatan savunmasının bir bedelinin alsa olmadığını vurguladı.

Askerlik çağını geçmiş, bir sebeple askerlik görevini ifa edememiş yüzbinlerce vatandaşın çağrısına ilgisiz kalmanın da belli kıstaslar dahilinde çok makul olmadığını dile getiren Kalaycı, düzenlemede askeri ihtiyaçların muhakkak gözetildiği ve dikkate alındığını vurguladı.