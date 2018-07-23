CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili, "Madem bir fayda sağlayacağız ve buradan bir karar çıkacak, 28 gün de kaldırılsın." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmeleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, gelir getirici bir düzenleme olmasından dolayı teklifte acele edildiğini ve ekim ayının beklenmediğini ileri sürdü. Bedelli askerlik yapacak olanların askerden sonra işlerine dönmesini sağlayacak daha kesin bir cümlenin kullanılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, toplanacak paranın bir kısmının da şehit ailelerine aktarılması gerektiğini söyledi.

- "Sayıları eritmenin yöntemi bedelli askerlik değil"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, her devlet için askeri kurumlar ve yapılarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bedelli askerliğin bundan önceki dönemlerde de çıkarılmış olmasının, bunun doğru bir uygulama olduğunu kanıtlamayacağını ifade eden Emecan, "Bedelli askerlik gündeme geldiği zaman toplumumuzda askere gidenler ya da gitmeyenler diye bir ayrışma oluyor. Bedelli askerlik konusu konuşulmaya başladığından itibaren toplumda önemli bir beklenti oluştu. Bizler, bu beklentinin farkındayız. Buna karşı olmak gibi bir durumumuz yok ama her dönem böyle devam edecekse eşitlik ilkesinin zedelenmesinden bahsetmek zorundayız." diye konuştu.