CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili, "Madem bir fayda sağlayacağız ve buradan bir karar çıkacak, 28 gün de kaldırılsın." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmeleri devam ediyor.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, gelir getirici bir düzenleme olmasından dolayı teklifte acele edildiğini ve ekim ayının beklenmediğini ileri sürdü. Bedelli askerlik yapacak olanların askerden sonra işlerine dönmesini sağlayacak daha kesin bir cümlenin kullanılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, toplanacak paranın bir kısmının da şehit ailelerine aktarılması gerektiğini söyledi.
- "Sayıları eritmenin yöntemi bedelli askerlik değil"
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, her devlet için askeri kurumlar ve yapılarının çok önemli olduğunu dile getirdi.
Bedelli askerliğin bundan önceki dönemlerde de çıkarılmış olmasının, bunun doğru bir uygulama olduğunu kanıtlamayacağını ifade eden Emecan, "Bedelli askerlik gündeme geldiği zaman toplumumuzda askere gidenler ya da gitmeyenler diye bir ayrışma oluyor. Bedelli askerlik konusu konuşulmaya başladığından itibaren toplumda önemli bir beklenti oluştu. Bizler, bu beklentinin farkındayız. Buna karşı olmak gibi bir durumumuz yok ama her dönem böyle devam edecekse eşitlik ilkesinin zedelenmesinden bahsetmek zorundayız." diye konuştu.
TSK'nın asker ihtiyacının çok önemli olduğunu vurgulayan Emecan, sayıları eritmenin yönteminin bedelli askerlik olmadığını savundu.
- "28 gün kaldırılsın"
Bedelli askerlik teklifinde öngörülen 28 gün askerliğin kaldırılmasına yönelik beklentinin olduğunu dile getiren Emecan, "Açıkçası 28 gün ya da sayın Muş'un teklif ettiği gibi 21 günün bence hiçbir anlamı yok. Askerlik görevi ya da o duygu 20-28 güne sığdırılabilecek bir görev veya duygu mudur? Bunu merak ediyorum. O zaman da bu anlamını kaybediyor. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Madem bir fayda sağlayacağız ve buradan bir karar çıkacak, 28 gün de kaldırılsın." dedi. Emecan, 15 bin lira bedelin de kaldırılmasını, kaldırılmaması durumunda ise düşürülmesini istedi.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye'nin artık ortak aklı bulmak üzere demokrasisini çalıştırmadığını öne sürerek, ortak akıldan daha fazla aidiyetlerin öne çıktığını savundu. Parti aidiyetlerinin ortak aklı bulmayı engellediğini belirten Katırcıoğlu, bundan dolayı doğru tartışmalar yapılamadığını söyledi.
Konuya gelir dağılımı perspektifinden de bakmak gerektiğini savunan Katırcıoğlu, "Askere gitmek üzere olan işsiz gençlerin farklı bir muameleye tabi tutulması lazım. Onlara belki sıfır faizle veya belli dilimlere yayılmış olarak bir kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise bedelsiz askerlik yapanların bu süreçteki sigorta primlerinin hazine ve maliye tarafından karşılanması taraftarı olduklarını ve bununla ilgili önergelerinin de olacağını ifade etti.
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iki teklifin birleştirilmesi ile Kanal İstanbul konusunun "arada kaynatılmak istendiğini" öne sürdü. Şener, "Askerlik çağındaki işsiz gençlerin hukukunu nasıl koruyacağız? Bu tür yasama faaliyetleriyle Meclisin ağırlığını da hissettiremeyiz." diye konuştu.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
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