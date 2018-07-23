Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

CHP Millietvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, bedelli askerlikte AK Parti'nin '28 gün' şartına karşılık yeni getirilen '21 gün askerlik' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HİÇBİR ANLAMI YOK"
Bedelli askerliği desteklediklerini ifade eden Kuşoğlu, 21 gün şartı ile ilgili olarak, 'CHP olarak beklentilere karşılık vereceğiz. Hiçbir anlamı yok, şimdiye kadarki gerekçeye bakıyorum, hiçbir açıklama yok. Genelkurmay'dan bu yönde bir açıklama gelmedi, 'bizim önerimizdir' denmedi. 21 veya 28 günü desteklememizin bir anlamı yok.' dedi.
GELİRE GÖRE RAKAM TEKLİFİ
Kuşoğlu ayrıca, 'Gelire göre rakam belirlenmesini önereceğiz.' diye konuştu.
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