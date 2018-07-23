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Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte '28 gün' şartına AK Parti'den yeni teklif geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 28 gün yerine 21 günlük teklifi sunacaklarını söyledi. Teklife CHP'den ilk açıklama geldi.

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

CHP Millietvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, bedelli askerlikte AK Parti'nin '28 gün' şartına karşılık yeni getirilen '21 gün askerlik' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ANLAMI YOK"

Bedelli askerliği desteklediklerini ifade eden Kuşoğlu, 21 gün şartı ile ilgili olarak, 'CHP olarak beklentilere karşılık vereceğiz. Hiçbir anlamı yok, şimdiye kadarki gerekçeye bakıyorum, hiçbir açıklama yok. Genelkurmay'dan bu yönde bir açıklama gelmedi, 'bizim önerimizdir' denmedi. 21 veya 28 günü desteklememizin bir anlamı yok.' dedi.

GELİRE GÖRE RAKAM TEKLİFİ

Kuşoğlu ayrıca, 'Gelire göre rakam belirlenmesini önereceğiz.' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP bedelli askerlik Bülent Kuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
hiç askerlik yapmasın=250.000 lira...1 ay yapsın=200.000... 2 ay yapsın=150.000... 3 ay yapsın=100.000... 4 ay yapsın=50.000... 5 ay yapsın=15.000....en adaletlisi bu olsa gerek..
@akdenizli.2 Anlaşılan bayağı zoruna gitmiş bu bedelli işi :))
helal olsun şu chp ye ilk defa muhalefet yaptı ve dogru yönde
Doğru muhalefet askerlik süresinin herkes için kısaltılması talebidir.Hakta budur adalette budur.Hani ordu Peygamber ocağı idi.Bunu diyenler bedelli peşinde.Hey yavrum heyyyy.
chp yine muhalif emin ol bu söylediğin teklife kendi seçmenlerin bile ikna olmaz gelire göre olmasına
@akbul22 Buna akp zihniyeti ikna olmaz ancak. Çünkü siz zenginlerin bi yerlerini yalayıp fakirlere zulüm etmeyi seversiniz.
AMACLARI NEDİR ASKERİYEYİ BİRBİRİNE KATMAK MI? YA KALDIR BEDELLİYİ YADA ŞART KOŞMADAN YAP ALINAN PARALARIDA NORMAL ESKERLİK YAPANLARA DAĞIT ÖYLE BURAYA ŞURAYA VERECEĞİZE GEREK YOK ERLERİN CEBİNEDE PARA GİRSİN
ücretli askerliği chp getirseydi acaba hulogcular tepkisi nasil olurdu
YAHU KARDEŞİM BU İŞİ PAZARLIK HALİNE GETİRDİNİZ DALGAMI GEÇİYORSUNUZ MİLLETLE !! HA 28 GÜN HA 21 GÜN İNSANLAR İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKACAK YİNE 28 YADA 21 BU ŞART KALKMALI. ÇOK SAÇMA BU GÜN MUHABBETİNE NEDEN BUKADAR TAKILDILAR ANLAM VEREMİYORUM. BEDELLİ YAPMAK İSTEYENLER 21 YADA 28 İSTEMİYOR ANLAYIN BUNU . CHP YERDEN GÖĞE HAKLI ÇÜNKÜ MANTIKLI BİR AÇIKLAMALARI YOK
gelire göre rakam mı olur. adam benim hiç gelirim yok dese ödemeyecek mi. chp den ancak bu kadar beklenir. 1 tane dikili ağacınız var mı acaba
@ueroglu_1979 tam gerizekalısın ya. bir dip limit belirlenir asgeri ucrete gore min o odenir. hiç kafası calısmayan ınsanların yorum yapması.
@ueroglu_1979 Koskoca TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ var.
sesimizi duyun 94lülere bedelli istiyoruz
gelire gore rakaminiza sizin... arkadasim konu neet kendinize is aramayinn ... gun sartini kaldir! 15bin sabit ucret.bitti gitti yaa!..
Bedelli askerlik askerlik çağı gelen herkese olmalı. Hali hazırda devlete vergi veriyorsa ve gerek kamu kurumlarında, gerekse özel işletmelerde veya kendi işletmesinde çalışıyorsa bir şekilde yararlanmalıdır. Gençlerin önü açılması lazım.....
Bedel para ödeyen hiç askerlik yapmasın amma bu bireylere çürük raporu verilsin devlet kurumlarında işe giremesin. Ortağı oldugu şirketi veya işletmesi İhale ile iş alamsın devletten.
Bırakın yaaaaaaaa. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Hiç biriniz benim vekilim felan değilsiniz, bu ne ya, aklı başında, iş yapabilecek kimse yok mu koca mecliste.
ulan chp senı beyenmezler ama cok guzel konuya parmak basmışşsın herkez akp liler gıbı zengın değil arkadaslar evınde hastası yuzunden evıne bakmakta olan gencler var drumı ıyı olmayan gencler ailesı sırtını donmus gencler bıraz dusunerek hareket edın boş boş ta konuşmayın
YETER ARTIK BKUNU ÇIKARDINIZ. YAPTIĞNIIZ YAPACAĞINIZ İŞİN İÇİNE ...
tamam kardeşimde suriyelilere bakmak gibi bir şey bedellileri askere hiç almayın alacaksanız sarayda ağırlayın orda nöbet tutsunlar..
birde kısaltasınız gidenler çabuk gelse ne gzl olacak.işte çalışırken gidenler hep işsiz kaldı. hangi özel sektör askerin yolunu gözler.hemen çıkartıyor.yenisini alıyor.
@emel711971 aynen katılıyorum,biran önce askerlik kısaltılsın,6 aya düşürülsün.Adaletli olalım
ne fark etti
chp ilk defa haklı. 25000 al askerlik yaptırma
Herkes topu Silahlı Kuvvetlere atıyor. Komutanlar neden bu kadar suskun acaba. Dükkanı kapatıp evimize gidelim demiyorlar herhalde. Ordu kendiliğinden görüş açıklamıyorsa iki satır yazılarak resmi görüşdemi alamıyorlar ya da almak istemiyorlar. En azında Bedelliyle askerlikten sıyrılacakların gelecekteki durumları da netleştirilmelidir. Ayrıca mademki asker fazlalığı var bari halen aylardır askerliğini yapmakta olanlara da erken tezkere imkanı tanınsın. Neden bu ülke artık parayı verenlerin düdüğü çalabildiği ye kürküm ye memleketine döndürülüyor.Nerde kaldı Sosyal adalet, eşitlik, hak, hukuk
teklif ilk bakista mantikli giruniyir anvak anayasan8n esitlik ilkesini ihlal eder.boyle bir tasari anayasaya aykisi dava durmunda anayasa mahkemesinden geri doner
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