Bedelli askerlikte eğitim 21 gün oluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, temel eğitimin kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması ve eğitimin neden kaldırılmadığına yönelik soruya Muş, "Teklif tüm kesimlerin görüşleri, beklentileri ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sadece belli bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan teklif değildir. Tüm grupların ve paydaşların, bu konunun ilgili taraflarının tamamının görüşü dikkate alınarak teklif hazırlanmıştır." karşılığını verdi.

Mehmet Muş, kamuoyundaki ve siyaset kurumundaki tartışmalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek ve bugünle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlik eğitiminin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona öneride bulunacaklarını belirtti.

Muş, başka bir soru üzerine, teklifle ilgili çalışmaların son haline TBMM'nin karar vereceğini ifade ederek, bedelde ve yaşta herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Devlet Bahçeli'nin, "28 günde yaylalar yaylalar türküsü bile öğrenilemez" dediği anımsatılan Muş, "Komisyon aşamasında MHP'den bir teklif gelirse tavrınız ne olur?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu dönemde de sürdüreceğimizi her iki taraf olarak deklare ettik. Türkiye'nin temel meselelerinde, geleceğini ilgilendiren meselelerde ortak hareket ediyoruz. Tabii ki her partinin ülke meselelerinde farklı görüşleri olabilir ama tüm tarafları dinleyerek teklifimizi 21 gün olarak revize edeceğimizi ifade ediyorum."

Mehmet Muş, "Tüm taraflar vurgusu yapıyorsunuz, askerden gelen talep üzerine mi 21 gün oldu?" sorusu üzerine, "Tabii ki burada Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu, onları ilgilendiren bir mesele bu. Ülkenin savunması, geleceği ile alakalı planlamaları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı yapmakta, onların da tabii ki görüşleri bizim için önemli, değerli. Tüm paydaşlar ve taraflar derken, bunu ilgilendiren bütün kesimleri kastediyorum." değerlendirmesinde bulundu.