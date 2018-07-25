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Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 doğumlular da yararlanabilecek.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 doğumlular da yararlanabilecek.


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bedelli askerlik

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