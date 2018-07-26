Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri, yap-işlet-devret modeli kapsamına alınacak. TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1-9'uncu maddelerini kapsayan birinci bölümü kabul edildi. Teklifle, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık 1500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor. Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara, 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun" kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranlarının bir kat artırılarak uygulanacağına yönelik hüküm 5 kata çıkarılıyor. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek. En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar, ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar öncelikli olarak, en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak. Ayrıca, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak, sınavlarla ilgili uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde başarılı olmak şartları da aranacak. Yaş aralığını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.

- Başarısız olanlar uygun diğer sınıflara nakledilecek Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen diğer sınıflara nakledilecek ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulacak. Başarı gösteremeyenler sonraki dönem aynı eğitime tekrar alınacak. İkinci eğitimde de başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilecek. "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz" şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları dışında devletçe yapılan masraflar, kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil edilecek. Bu düzenleme kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme süresi uygulanmayacak. Bunlardan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere ilişiği kesilenler, verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika uzmanlık belgesi ile kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı herhangi bir meslek yapamayacak.