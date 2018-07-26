TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, teklifte yer alan konuların birbirinden bağımsız olduğunu, bir taraftan askerlikle ilgili son derece önemli bir düzenlemeyi diğer taraftan şans oyunları gibi bir başka konuyu görüştüklerini belirtti. Ağıralioğlu bu durumun, ciddiyetsiz bir teklifin kendilerine sunulduğunun göstergesi olduğunu savundu. Hükümetin bu işi biraz daha muhtevalı hale getirmesi gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Çıkarmaya çalıştığımız kanunlara biraz daha ciddiyetle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi. - "Ekip değerlere sahip çıkmamız lazım" HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de sağlık sisteminin işleyişini eleştirdi. Sağlık sektörünün yalnızca hekim olarak değil diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir ekip olarak görülmesi gerektiğini anlatan İpekyüz, "Bugün sağlıkta yapılan düzenlemeler yeni bir düzenleme gibi gösteriliyor. Sağlık çalışanları birçok riske rağmen Anadolu'nun her köşesine hizmet götürmüştür. Sağlık çalışanları arasındaki dengeyi bozmak, huzursuzluğu doğuracaktır. Ekip değerlere sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise teklifteki bedelli askerlik düzenlemesine değinerek, "Bu iş gelir getirici bir iş olduğu için buraya geldi, söz verildiğinden dolayı değil. Eğer öyle olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı nice sözler verdi. Şehitler geliyor, insanlar ölüyor. Bu yaptıklarınızla çöküyoruz." ifadelerini kullandı. Şans oyunlarına ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Bekaroğlu, "Burada da teröre finansmanın önünün kesilmesi gerekçesini sundunuz. AK Parti hükümetleri döneminde şans oyunlarından 200 milyar lira toplanmış. Bu kumar değil mi? Kumardan elde edilen bir gelir söz konusu. Neden bu konuda kimse konuşmuyor?" değerlendirmesini yaptı. - "Bütün sağlık çalışanlarına da bunları uygulamalıyız" Öte yandan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı iddiasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun sona erdirildiğini ve ev hapsine çıkarıldığını hatırlattı. Tutukluluk dışında da adli kontrol tedbirlerinin mümkün olduğunu belirten Çakırözer, "Madem öyle, yeniden milletvekili seçilen kendi yurttaşımız Enis Berberoğlu, hakkında üst mahkemelerin bozma kararı olmasına rağmen neden 407 gündür hapiste?" ifadelerine yer verdi.