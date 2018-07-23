TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, teklif sahibi olarak düzenlemeye yönelik eleştirileri yanıtladı.

"Vicdani ret hakkı" görüşlerine katılmadıklarını bildiren Muş, bu fikrin dillendirilebileceğine işaret etti.

Muş, "Ancak her Türk genci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik görevini ifa eder. Yığılmadan dolayı bunun çözümü için teklifte bulunuyoruz. Bu, 'askerlik olamaza' dönemez." diye konuştu.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulmasına yönelik eleştirilere yanıt veren Muş, dünyanın her tarafında kamunun güvenirliği bulunduğunu söyledi.