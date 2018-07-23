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Bedelli düzenlemesinin de olduğu "torba teklif" komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, teklif sahibi olarak düzenlemeye yönelik eleştirileri yanıtladı.

"Vicdani ret hakkı" görüşlerine katılmadıklarını bildiren Muş, bu fikrin dillendirilebileceğine işaret etti.

Muş, "Ancak her Türk genci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik görevini ifa eder. Yığılmadan dolayı bunun çözümü için teklifte bulunuyoruz. Bu, 'askerlik olamaza' dönemez." diye konuştu.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulmasına yönelik eleştirilere yanıt veren Muş, dünyanın her tarafında kamunun güvenirliği bulunduğunu söyledi.

Muş, bu şirketin, Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri için, geldiği noktayı göstermesi, daha fazla hastanın gelmesi için çaba içinde olacağını belirterek, "Bunu Sağlık Bakanına bağlayıp 'Hastanesi var, buraya getirecekler' demek, iyi niyetli değil." dedi.

"Türkiye, toplum ikiye bölündü" söylemlerine katılmadığını dile getiren Muş, farklı siyasi görüşler, kanaatler olabileceğini kaydetti.

Muş, Türkiye'nin, terörle mücadele eden bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Terör örgütüne karşı tavrımız net mi değil mi, bu konuda esneklik, fluluk olmaz. Ortak sorunlarımızda ortak tavır, herkes tarafından gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

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