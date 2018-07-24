Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri yap-işlet-devret modeli kapsamına alınacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "torba teklife" göre, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar, ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar öncelikli olarak, en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak. Ayrıca, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak, sınavlarla ilgili uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde başarılı olmak şartları da aranacak. Yaş aralığını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen diğer sınıflara nakledilecek ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulacak.

Başarı gösteremeyenler sonraki dönem aynı eğitime tekrar alınacak. İkinci eğitimde de başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilecek. "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere, bu madde kapsamında verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları dışında devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil edilecek. Bu madde kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme süresi uygulanmayacak. Bunlardan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere ilişiği kesilenler, verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika uzmanlık belgesi ile kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı herhangi bir meslek yapamayacak. Deniz karakol uçaklarında görev yapan taktik koordine ve seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatılacak.

YÖK Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, özellikli tıbbi işlemlerin yerine getirilmesini ve sağlık turizmini teşvik etmek üzere bu hizmetler için ilave ek ödeme yapılması öngörülüyor. 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile YÖK tarafından müştereken belirlenecek. - Sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı Teklifle, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak. - Bahis oyunlarında ikramiye sınırı Bahis oyunlarının ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılıyor.

Teklifle, ikramiye oranlarının artırılmasıyla oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanıyor. İlgili kuruma yapılacak ret ve iadelerin, yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerektiğinden yatırım ve işletme giderleri oranı üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülüyor. Buna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında ödenen KDV tutarından, bir önceki yılın aynı ayında ödenen KDV tutarının, Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye’de kurulu bankalarda açılan özel hesaba, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından ret ve iade edilecek. Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılacak, yatırım ve işletme giderleri oranına dahil edilecek. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin KDV olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına vergi kaybı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacak.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar, ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59 olarak uygulanmasına devam edilecek. Geçici teminat oranı yüzde 5'ten yüzde 3'e, kesin teminat yüzde 10'dan yüzde 6'ya indirilecek. Pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat oranları belirlenebilecek. - Uluslararası Sağlık Hizmetleri şirketi kurulacak Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.