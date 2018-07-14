MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Fetullahçı Terör Örgütü''nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'a ilişkin, "O gece korkunç bir geceydi ama muhteşem bir zaferle, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla muhteşem bir zaferle neticelendi." dedi.
Kavakcı, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminin, vatandaşların en temel insan haklarından olan "yaşama hakkı"na karşı yapıldığına işaret eden Kavakcı, 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yanı sıra bu topraklara ümit bağlamış bütün insanların geleceğine yönelik bir darbe girişimi olduğunu belirtti.
Kavakcı, darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit, 2 bin 194 kişinin ise gazi olduğunu hatırlatarak, "Milyonlarca isimsiz kahramanımız var Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkan, bir kısmı evinde dua eden o isimsiz kahramanlarımız, fahri gazilerimiz var, Meclisimiz 'Gazi Meclis' sıfatını ikinci kez almış oldu. O gün uğradığı saldırılardan dolayı. O gece korkunç bir geceydi ama muhteşem bir zaferle, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla muhteşem bir zaferle neticelendi." diye konuştu.
Vatandaşların, 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara çıktığını anımsatan Kavakcı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bir kısmında belki de vatandaşımız olmayan o gün sokağa çıkan insanlar demokrasi için mücadele etmek ne demek bunu tanımladılar. Sosyal bilimlerde, siyaset biliminde şimdiye kadar yapılmış bütün tanımlar artık geçersiz kaldı çünkü bedenlerini tankların ve kurşunların önüne koydular hayatları pahasına vatanımız ve bayrağımız için mücadele etti. Milletimiz, onlara bütün o gün mücadele eden kardeşlerimize başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere ömür boyu biz şükranlarımızı arz edeceğiz, ömür boyu borçluyuz." ifadesini kullandı.
Kavakcı, 15 Temmuzun "milli zafer" olarak bundan sonraki nesillerin şehitleri anması ve milli zaferi idrak etmesi açısından resmi olarak kutlanmaya, yad edilmeye ve hatırlanmaya devam edileceğini vurguladı.
Yargılama sürecine ilişkin bilgi veren Kavakcı, "Davalarda çok fazla sanık 300, 400'e yakın artan sayıda sanıklar olmasına rağmen mahkemeler ayda bir ya da haftada bir olacakken her gün duruşmalara devam edilmek suretiyle hızlıca ama hızlı demesi dikkatsizce değil, 'hassas' bir şekilde sürdürülüyor." diye konuştu.
Kavakcı, darbe girişimine ilişkin davaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Davalar devam ediyor, Türkiye'deki hukuk sisteminin ne kadar hassas olduğunu, ne kadar güzel işlediğini ve ne kadar büyük bir yük altında olan mahkeme heyetlerimizin ne kadar titiz çalışma yaptığını da gözlemliyoruz. Şehit ailelerine ve gazilerimize destek olmaya çalışıyoruz bu süreçte." dedi.
Bazı duruşma salonlarında sanıkların, şehit ailelerine ve gazilere karşı saldırgan tavırlarına şahit olduklarına değinen Kavakcı, şunları kaydetti:
"Bütün dünyada adaletin ve hukukun üstünlüğü olan yerlerde bütün sanıklar kendisini savunma hakkına sahiptir. Bu manada sanıkların tiyatroya benzer sunumlar yaptıklarını, hikayeler anlattıklarını ama savunma haklarını sonuna kadar kullandıklarını görüyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sabırlı bir şekilde adaletin tecellisini bekliyorlar. Onlar intikam peşinde insanlar değiller çok büyük bir asalet ve zerafetle bu süreci sabırla bekliyorlar. Biz de adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bazı duruşmalarda sanıkların ilk savunmaları alınıyor, savcı mütalaayı verdikten sonra sanıklar ikinci savunmalarını avukatları ayrı ayrı yaparken bu süreçte sanıklara gazilerimizin ve şehit ailelerimizin de soru sorma hakkı oluyor. Bazı duruşmalarda şunu gördük, bizim gazilerimiz ve şehit yakınlarımız o kadar güzel sorular soruyorlar ki son derece soğukkanlı, son derece vakar bir şekilde gerçekten kendilerine hayran kalmamak mümkün değil ve orada bütün sanığın yapmış olduğu savunmayı yerle bir eder sorular sorabiliyorlar."
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