Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin’de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye’nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Türkiye’nin ABD’yi terör örgütüne verdiği silahları geri alması konusunda defalarca uyardığını da hatırlatan Bozdağ, "Maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD’nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin’de ele geçirildi" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve hükumet sözcüsü Bekir Bozdağ, İstanbul’da Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin’de şu an kontrolün sağlandığını ancak Türkiye’nin bölgedeki işinin henüz bitmediğini söyleyen Bozdağ, “Daha yapacak çok işimiz var. Bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Terör örgütü mensubu teröristler kaçmadan bölgede pek çok tuzaklama yaptığını biliyoruz. Öncelikle o bölgede bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, silah patlayıcı benzeri her şeyden arındırılması gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır. Daha sonra terör örgütünün yakıp yıktıkları yerlerin imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atamız gerekiyor. Bunun için önceden başlayan hazırlıklar var. Halk normalleşen bölgede, normal hayatına hızla dönecektir” diye konuştu.

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından teröristlerin kendi isteği ile bölgeden çekildiğin yönünde paylaşımlar yapıldığına dikkat çeken Bozdağ, “Terör örgütü orayı Türkiye’ye bırakmış değil. Bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Kendileri çekilmediler korktular kaçtılar. TSK karşısında daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Bölgede elde edilen mühimmata bıraktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp stratejik olarak ayrılmayı tercih etselerdi oradaki silahları oradan alırlardı. Biz ABD’ye ‘verdiğiniz silahları toplayın’ diye çağrıda bulunduk ama maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD’nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin’de ele geçirildi. Onlar artık toplanmış oldu. Artık geri kalan silahların toplanmasına ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine sıra gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Türk hükumetinin ülkenin güvenliği ve bakası için gerektiğinde her türlü riski göze alabileceğini vurgulayan Bozdağ, “Eğer siz devlet olarak riskleri göze almazsanız, ülkenizi güvenli bir şekilde yaşatma imkanını kaybedersiniz. Türkiye’yi yöneten AK Parti hükumeti Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarlarını korumak için her türlü riski daima göze almıştır. Bundan sonra da milletimizin hukukunu korumak için her türlü riski göze almaya devam edeceğiz. Eğer terörle mücadele ediyorsanız bunun sonuçları arasında şehit olmak, gazi olmak var. ‘Bedel ödemeyim’ derseniz o zaman teröristlere meydanı boş bırakacaksınız. Bizim zeytin dalı harekatı sadece bölgeyi PYD-YPG-DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefleri ile sınırlı değil. En önemli hedef bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı harekatı terör devleti oluşturma projesini yok etmiştir. Türkiye’nin sınır güvenliğine dönük tehditleri önemli ölçüde azaltmıştır. Hem bölgedeki halkın terörün zulmünden kurtarılması, hem sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın terör örgütünün saldırılarından korunması bakımında önemli bir başarı ortaya koymuştur. Bu takdir edilmesi gereken bir durumdu. Afrin’e girmeden, bu terör örgütünün yuvasını dağıtmadan orada başarıl olunması mümkün değildir. Dün ‘Afrin’e girmeyin’ diyenler bugün TSK başarısı karşısında TSK’yı tebrik etmek zorunda kalmışlardır. Çünkü bu başarı hepimizin göğsünü kabartan bir başarıdır” şeklinde konuştu.

Bekir Bozdağ Zeytin Dalı harekatının başından beri terör destekçileri, batı medyası ve uluslararası ajanslar tarafından bir algı operasyonu yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi;

“TSK’nın sivillere zarar verdiği yönünde pek çok yalan haberi bilerek servis etmişlerdir. ‘TSK terörist ile mücadele ederken sivillere zarar veriyor’ algısı oluşturma için. Burada şunu ifade etmek isterim. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastaneler, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere hiçbir zarar verilmemiştir. Hiçbir yerleşim yerin yıkılmadan, yakılmadan bölge teröristlerden arındırılmıştır. Sivillere zarar vermeden terör örgütlerini ve teröristleri yok etmek isteyenler Türkiye’yi örnek almalıdır. ABD Rakka’da operasyon yaptı neredeyse her taraf yakıldı, yıkıldı. Musul’da bir mücadele yapıldı her taraf yakıldı yıkıldı. Irak işgali yapıldı Mart 2003’de ondan sonra Irak’da neler oldu. Yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti. Ama TSK gerek yurtiçi terörle mücadelesinde, gerek Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında sivil kimsenin bırakın burnunu kanatmayı, zarar görmesine meydan vermeden harekatı başarı ile tamamlamıştır. Umarız Türkiye aleyhine algı operasyonu yapanlar bu gerçekler karşısında utanmışlardır”

Afrin bölgesinde bundan sonra atılacak adımların da anlatan Bekir Bozdağ, "Bizim söylediğimiz çok açık. Biz orada kalıcı değiliz, işgalci hiç değiliz. Harekatımızın hedefi bölgeyi terörden arındırmak, bölgede barış ve istikrarı tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmek. Fırat kalkanı harekatın sırasında da bölgeyi DEAŞ teröristlerinden arındırdıktan sonra orada bir yönetim modeli ortaya çıktı. Türkiye bölge halkı ile beraber oranın huzur güven içinde yaşamasını sağlayacak bir formülü ortaya koydu. Zeytin Dalı harekatı bölgesinde de yönetim Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi olacaktır. Türkiye bölgede sağlanan barış ortamının kalıcılığını sağlamak için her türlü desteğe devam edecektir" dedi.