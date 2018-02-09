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Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 09:36 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri’nin Adalet Bakanı olduğu dönemde Bekir Bozdağ tarafından bakanlıktan kovulduğu ortaya çıktı.

Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu'ndan Ankara'yı ziyaret eden heyette bulunan Kati Piri’nin o dönem Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığındaki görüşmeye kabul edilmediği ortaya çıktı. Bozdağ’ın heyette bulunmasını istememesine rağmen heyetle birlikte Adalet Bakanlığı binasına gelen Piri’nin salondan çıkartılmasını istediği ve bunun üzerine de Kati Piri’nin Adalet Bakanlığındaki toplantıya katılmadığı ifade edildi.

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kati Piri’yi bakanlığa almadığını ifade ederek, “Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun Türkiye’de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz” dedi.

İHA

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Bekir Bozdağ Kati Piri Avrupa Parlamentosu Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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