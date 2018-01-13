Bekir Bozdağ: AYM, anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor (2)

CEKETİNİ HEDİYE ETTİ
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Boğazlıyan ilçesindeki programının ardından AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı spor salonunda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kongrenin yapılacağı salona girerken ismi Hasan olduğu belirlenen bir kişi Bozdağ'dan ceketini istedi. Bakan Bekir Bozdağ, ceketini çıkararak ona ceketini giydirdi.
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