Bekir Bozdağ: AYM, anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor

Harun GÖKÇEOĞLU/ BOĞAZLIYAN,(Yozgat),(DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararını eleştirerek "Anayasa Mahkemesi vaka değerlendirmesi yapıyor ve Anayasa'nın çizdiği sınırları tek tek aşıyor. Bu hak ihlali değil, beraat kararıdır. Anayasa Mahkemesi'nin beraat kararı verme yetkisi yoktur” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Boğazlıyan ilçesinde Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bekir Bozdağ, devletin FETÖ ile mücadelede kılı 40 yararcasına mücadele ettiğini belirterek, örgütün geliştirdiği ‘Mor Beyin' yazılımına değindi. Mor Beyin tuzağıyla sitelere giren kişilerin FETÖ'nün haberleşme sistemi olan ByLock'a yönlendirildiğini kaydeden Bozdağ şöyle devam etti:

"Bunlar o kadar vicdansız. Kendilerini kurtarmak için FETÖ ile ilgili olmayan insanları örgüt içine yönlendirerek onlara en büyük kötülüğü, zulmü yapıyorlar. Devlet FETÖ ile kılı 40 yararcasına dikkat ve itinayla mücadele diyor. Suçlu ile suçsuzun karışmasını, yaş ile kurunun bir arada yanmasını engellemek için büyük bir dikkat ile çalıştığını herkesin bilmesinde fayda var. Mor Beyin'le ilgili ihraçlar yapıldığında eldeki belgeler, veriler bunun ByLock olduğunu gösterdi. Daha sonra devlet bunların tuzak olduğunu tespit etti. Devletimiz terör örgütü ve onun teröristleriyle mücadele etmektedir. Burada yapılan FETÖ'nün kurduğu tuzağa düşen vatandaşlarımızla ilgili adım atmaktır. Tutuklu olanlar tahliye oldular, kamudan ihraç edilenlerin de kamuya dönmelerinin önü son KHK ile açılmış oldu. Bilerek devletin bir yanlış yapması mümkün değil. Eldeki bilgi, veri net şeyleri gösteriyorsa onun aksini ispat edene kadar ona itibar etmek hukuk devletinin gereğidir. Aksini devlet ispat etmiş ortaya çıkarmış ve gereğini yapmıştır. FETÖ ile mücadele devam ederken öte yandan bu örgütün teröristleri yargıda hesabını vermektedir. "