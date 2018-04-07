Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları, Yunanistan’ın yararına değildir. Türkiye’nin duruşunu zaaf olarak değerlendirmek, akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Türkiye’nin, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attığını vurgulayarak, "Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" ifadesini kullandı.
Türkiye’nin, Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yana olduğunu kaydeden Bozdağ, şunları söyledi:
"Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları, Yunanistan’ın yararına değildir. Türkiye’nin duruşunu zaaf olarak değerlendirmek, akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir. Herkes bilmeli ki; Türkiye, kimseye haksızlık yapmaz; kimsenin hakkına el uzatmaz; kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır. Bunu, tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur."
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