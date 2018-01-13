Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı yarınki AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı.
Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşarak Bozdağ'dan ceketini istedi.
Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de
Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar
İlk gay prensten sarayda büyük hamle
CHP Kongresinde kavga! Salon bir anda karıştı
'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım
Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum