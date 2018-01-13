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Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 17:34 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta ceketini bir vatandaşa hediye etti.

Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı yarınki AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı.

Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşarak Bozdağ'dan ceketini istedi.

Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.

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vatandaş Ceket Yozgat Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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