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Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirdi. Bozdağ, "CHP'nin adayı Sayın İnce, cami cami niye geziyor, her gittiği yerde umre ibadetini yaptığını niye açıklıyor, başı örtülü olduğunu göstermek için mitingden mitinge annesini, kız kardeşini niye gezdiriyor?" dedi

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bozdağ, İnce’nin camiye ve umreye gittiğini açıklamasını eleştirerek "CHP'nin adayı Sayın İnce, cami cami niye geziyor, her gittiği yerde umre ibadetini yaptığını niye açıklıyor, başı örtülü olduğunu göstermek için mitingden mitinge annesini, kız kardeşini niye gezdiriyor? Şimdi her tarafa gidiyor, kendinin de dini konularda ne kadar hassas olduğunu anlatmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın işte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kerameti Muharrem'i bile erdirdi." açıklamasını yaptı.

“ŞİMDİ ONLAR KAHROLUYOR”

Türkiye'yi yönetecek kişinin, seçmenlerin en az yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyunu alması gerektiğine dikkati çeken Bozdağ, "Yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyu ne demek? CHP'nin kalıplaşmış 25 puan oyu yeter mi? Eğer yetseydi onların alkışlayacağı laflar söylerdi. Şimdi onlar kahroluyor. 'Başörtüsü sorununu bile ben çözdüm.' diyor, kargaları güldürüyor, gerçekten CHP'ye gönül verenleri kahrediyor Sayın Kılıçdaroğlu." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Bekir Bozdağ muharrem ince CHP

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yine birileri boş boş konuşuyor aa bu bizim Muhterem hoca efendi diye mecliste konuşan Bekir değil mi sen önce bir ayna ya bak sayın bekir
CHP refah partisi gibi oldu maşalh CHP seçmeni de yakında umre hac ve 5 vakit namza başlar inşl. ALLAH hidater erdirdi nediyelim maşalh maşalh
16 senedir sizin yaptığınızı yapınca neden rahatsız oldunuz....bekir fetöcüdağ
rte elinde kuranı kerimi gezdiriyor kutsal kitabı seçim malzemesi yaparken sen yüce mecliste fetöye muhtarem hoca efendi derken bir şey olmuyor ama fetönün dostu bekir efendi pes yani
yolun sonu sn bozdağ..o harika bıyığını ve sıfatını görmeyeceğiz.özleriz belki...
Camiler tapulu malinizmi
meclisten fetoyu savunup överken konuşmalarınızı hatırlatırım sayın bakan
sanamı soracak pis herif bazıları karısını damadını vs çanta gibi yanından ayırmıyor ona yorum yap yalaka yüzünü gördügüm an kanal atlıyorum halkın nefretini kazanan insan olmayın
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