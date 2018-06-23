Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bozdağ, İnce’nin camiye ve umreye gittiğini açıklamasını eleştirerek "CHP'nin adayı Sayın İnce, cami cami niye geziyor, her gittiği yerde umre ibadetini yaptığını niye açıklıyor, başı örtülü olduğunu göstermek için mitingden mitinge annesini, kız kardeşini niye gezdiriyor? Şimdi her tarafa gidiyor, kendinin de dini konularda ne kadar hassas olduğunu anlatmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın işte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kerameti Muharrem'i bile erdirdi." açıklamasını yaptı.

“ŞİMDİ ONLAR KAHROLUYOR”

Türkiye'yi yönetecek kişinin, seçmenlerin en az yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyunu alması gerektiğine dikkati çeken Bozdağ, "Yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyu ne demek? CHP'nin kalıplaşmış 25 puan oyu yeter mi? Eğer yetseydi onların alkışlayacağı laflar söylerdi. Şimdi onlar kahroluyor. 'Başörtüsü sorununu bile ben çözdüm.' diyor, kargaları güldürüyor, gerçekten CHP'ye gönül verenleri kahrediyor Sayın Kılıçdaroğlu." değerlendirmesinde bulundu.

