IHAAW185412-SIY/22-04-2018

- Bekir Bozdağ, "Geçmişte HDP’nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir." dedi.

22.04.2018 18:54:12 TSI

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