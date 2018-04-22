HABER

Bekir Bozdağ, "Geçmişte HDP’nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir,

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:00 | Son Güncelleme

IHAAW185412-SIY/22-04-2018 - Bekir Bozdağ, "Geçmişte HDP’nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 22.04.2018 18:54:12 TSI NNNN

IHAAW185412-SIY/22-04-2018

- Bekir Bozdağ, "Geçmişte HDP’nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir." dedi.

22.04.2018 18:54:12 TSI
NNNN

Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
Akıllara durgunluk veren görüntü!Akıllara durgunluk veren görüntü!
AK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attıAK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?

HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.