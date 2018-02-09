HABER

Bekir Bozdağ, Kati Piri’yi kovmuş

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 09:10 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı

Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, CHP İlçe teşkilatını ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, CHP İlçe teşkilatını ziyaret etti

Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!

Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!

ABD’den Yunan Terörist ’in geçici şartlı salı verilmesine kınama

ABD’den Yunan Terörist ’in geçici şartlı salı verilmesine kınama

Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.