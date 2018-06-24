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Bekir Bozdağ: Milletin verdiği mesaj, başımızın tacıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, oyunu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kullandı.

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat)- (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, oyunu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, "Milletin verdiği mesaj, karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır" dedi. Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oyunu, memleketi ve seçim bölgesi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yeşilyurt İlkokulu'nda kurulan 1079 numaralı sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bozdağ, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir. Cumhurbaşkanı parlamento üyeleri seçimi sonucu, Türkiye artık yeni bir döneme kapı aralayacaktır. Ben yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Yozgat'ta ve Türkiye'nin dört bir yanında da seçimin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu: "İnşallah seçim, bu demokratik olgunluk içinde tamamlanacaktır. Çünkü daha önceki seçimleri de Türk halkı büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçirdi, seçimin rekabeti bitti. Artık siyasetçiler sustu, bugün sandıkta Türk halkı konuşuyor. Halkın söylediği mesajı akşam hepimiz beraber sandıklar açılınca göreceğiz. Milletin verdiği mesaj, karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır. Ülkemiz, milletimizin verdiği karar doğrultusunda yeni dönemi karşılayacak ve yeni dönemi beraber, milletin kararı istikametinde devam ettireceğiz inşallah. Seçimlerimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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