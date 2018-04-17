Bekir Bozdağ: “OHAL terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği tezkere olağanüstü halin uzatılması ihtiyacını ortaya koymaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Bekir Bozdağ, OHAL’in uzatılması, Bahçeli’nin erken seçim açıklaması, Yunanistan ile yaşanan Ege krizi ve AB İlerleme Raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. MGK’nın tavsiye kararına uyarak OHAL’in 3 daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin karara bağlandığını ve TBMM’ye gönderildiğini belirten Bozdağ, “TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse OHAL 3 ay daha uzatılmış olacaktır. Bildiğiniz gibi 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan edilmiş, geçen zaman içerisinde 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017 ve en sonda 19 Ocak 2018 tarihlerinde 3’er ay süreyle olağanüstü halin uzatılmasına karar verilmiştir. Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği tezkere olağanüstü halin uzatılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. OHAL ilanını gerekli kılan şartların tamamıyla ortadan kalkmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için zamana ihtiyaç duyulması, FETÖ, PDY, PKK, KCK, DEAŞ ve DHKP-C gibi bilumum terör örgütlerine dönük tedbir ve kararların etkin ve hızlı bir şekilde alınması ve aynı şekilde hızla etkin bir biçimde uygulanması ihtiyacının devam etmesi, FETÖ, PDY terör örgütü içerisinde çözülmenin tam anlamıyla gerçekleşmemiş olması, FETÖ, PDY terör örgütü yapısı, terör örgütünün çalışma yöntemleri, gizliliğe aşırı riayet etmesi nedeniyle, FETÖ terör örgütü üyelerinin tespitinde yaşanan zorluklar nedeniyle ayrıca zamana ihtiyaç duyulması, kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ, PDY terör örgütü mensuplarının olabileceği ve bunların tespitinin de ayrıca zamana ihtiyaç göstermesi, terör örgütleriyle daha etkin ve kararlı mücadelenin devam etmesi, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının devamını sağlamak ve hali hazırdaki sorunlara yönelik tedbirlerin sonuçlarının görülmesini teminen olağanüstü hale ilişkin sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur” diye konuştu.

"Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir"

Olağanüstü hal süresince Türkiye’de vatandaşların olağan hayat akışında herhangi bir değişiklik bugüne kadar olmadığını, bundan sonra da vatandaşların olağan hayat akışlarında herhangi bir değişiklik olmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bozdağ, “Daha başlangıçta ifade ettiğimiz gibi olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir. Bu süre içerisinde de terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği takdirde olağanüstü hal ayın 19’undan geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış olacaktır. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Bakanlar Kurulumuzun gönderdiği hükümet tezkeresi müzakere edilecektir. Sonucuna göre ve olağanüstü hal uzatılırsa 3 ay daha uzatmış olacaktır” şeklinde konuştu.